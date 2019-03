Nei, IEA - elektrifisering er ikke nytteløst

Det internasjonale energibyrået, IEA, utga i forrige uke en oppdatert rapport som konkluderer med at oljeetterspørselen øker – og at elektrifiseringen av transport monner lite i kampen mot klimagassene. Det kan virke demotiverende for elbilentusiaster og andre som håper på miljøeffekt fra å erstatte stempelmotoren med kobberviklinger og magneter.

I sin siste rapport, «Oil 2019», sier IEA at oljeetterspørselen fortsatt vil øke – i all overskuelig fremtid. De sier til og med at de enn så lenge ikke er i stand til å se en topp i etterspørselen av det svarte gullet. Rapporten konkluderer med at verden vil nå en ny etterspørselstopp i 2024.

Årsaken til at etterspørselen går i taket (nok en gang) finnes blant annet i økt behov for hydrokarboner til petrokjemisk industri og flydrivstoff – spesielt i USA og Kina. IEA gjør et poeng av at denne etterspørselsveksten mer enn kompenserer for fallet i etterspørsel som følge av elektrifiseringen av biler.

Selv om transportsektoren trekker ned: Halve Norge er elektrisk

Et merkelig utspill

Dette er et litt merkelig utspill fra IEA. Som om det er et selvstendig poeng å disse den helt nødvendige elektrifiseringen av verdens bilpark. For elektrifisering av transportsektoren er viktig. Både fordi fremtiden ville blitt enda mer karbontung uten – og fordi elektrifiseringen også fører med seg annen modernisering og innovasjon som gjør bruken både mer miljøvennlig og brukerorientert.

Joda, batterier blir stadig mer energitette og vil bli løsningen for personbiler. Men hydrogen trengs til tungtransport og lang rekkevidde.

Attpåtil kan Norge befeste sin rolle som leverandør av løsninger og elektrisitet for å sørge for elektrifisering av både transport og Europa. Norge har noen av verdens beste og mest stabile forhold for vindkraft. Kombinert med vår unike posisjon som vannkraftleverandør kan vi spille på lag med kontinentet og naboer for å stabilisere både tilbud og pris. Det forutsetter at vi åpner opp for flere skjøteledninger mot utlandet. Våre utenlandskabler – som vi gjerne ser at det kommer flere av – vil være et av Norges fremste bidrag til å sørge for at IEA ikke når sine dystre spådommer. Klimakampen er en kamp der alle monner må dra.

I tillegg tror vi på hydrogen som energibærer i tyngre kjøretøy og fartøyer. Joda, batterier blir stadig mer energitette og vil bli løsningen for personbiler. Men hydrogen trengs til tungtransport og lang rekkevidde. Og til maritime løsninger og trolig fly. Hydrogenets rolle vil bli avgjørende for å kunne motvirke de dystre spådommene til IEA.

Tydelig at det trengs handling

Språkbruken og tonen i IEAs rapport «Oil 2019» er imidlertid langt fra dyster. Oljelobbyen i Paris virker tvert imot oppmuntret av mulighetene som nå byr seg med økt oljeproduksjon. Hør bare på avsluttende avsnitt i utdraget fra meldingen de sendte:

“Everywhere we look, new actors are emerging and past certainties are fading. This is the case in both the upstream and the downstream sector. And it’s particularly true for the United States, by far the stand-out champion of global supply growth.”

«Stand-out champion»? Virkelig? IEA gjør det overtydelig at langt sterkere handling må til fra alle hold om vi skal klare å nå klimamålene vi trenger for å bevare en levelig verden for fremtiden.