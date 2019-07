Nedtur for teknologifag: Færre har fått tilbud om plass på ingeniørstudier

I dag, tirsdag, kom opptakstallene fra Samordna opptak, og det er klart at 9186 søkere har fått tilbud om studier innen teknologi. I alt var det 24.503 som søkte om plass ved ett av disse studiene.

Det er et lavere antall enn fjoråret, og henger sammen med at færre har søkt seg til ingeniørfag, som søkertallene fra i vår viste.

Det er med andre ord færre som skal studere ingeniørfag og andre teknologiske fag ved landets universitet og høyskoler i år enn det var i fjor, med en nedgang i tilbud om studieplass på 4,4 prosent.

Maritime teknologifag er det hederlige unntaket.

Flere får studere maritimt

Antallet studieplasser i teknologifag er i år rundt 200 færre enn for ett år siden. Samtidig har antallet tilbud om studieplass sunket med 420.

Det var færre søkere totalt sett, og færre kvalifiserte søkere til teknologistudiene.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) mener dette viser at det fortsatt er en vei å gå når det gjelder satsingen på realfag og teknologi i høyere utdanning.

– Vi må vise at det ligger mange muligheter her for dem som vil være med på å skape et grønnere og mer bærekraftig samfunn. Skal vi løse klimakrisen må vi utdanne flere realister, teknologer og ingeniører i årene som kommer, sier hun i en pressemelding.

Økning for maritim

2018 var et toppår for teknologistudier, og årets søking ligger likevel over 2017 og årene før.

De teknologiske fagene deles inn i fem kategorier; ingeniør, sivilingeniør, maritim, arkitektur og annet.

Kategorien «annet» har den største nedgangen i antall søkere og i antall tilbud om studieplasser. Her finner vi studiene Anvendt datateknologi, Bygningsinformasjonsmodellering, Geomatikk, Ingeniørfag, fornybar energi, Innovasjon og prosjektledelse, Landmåling, Landskapsarkitektur, Luftfartsfag, Matteknologi, Multimedieteknologi og -design, Nanoteknologi, Petroleums- og prosessteknologi og Teknologidesign og ledelse.

I motsatt ende finner vi maritime teknologifag – som er det eneste området med økning i antall studietilbud. Her har det også vært en økning i antall studieplasser fra i fjor. Sivilingeniør er omtrent det samme som i fjor, med en liten nedgang på 0,6 prosent.

Også realfagsstudiene hadde en nedgang i antall studietilbud på nær 7 prosent.

IT-oppgang

Da søkertallene i vår var klare ble det spekulert i om det er IT-studiene som stjeler søkere fra ingeniørfag, ettersom ingeniørfagene hadde en nedgang i søkere, mens IT-fagene økte.

– Nå tror jeg det har vært IT som har vært så hypet at vi har glemt å reklamere for de andre ingeniørfagene. Når man fokuserer veldig på et område, går det ned et annet sted, sa Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg i april.

Den samme tendensen kommer tydelig frem i opptakstallene. 4108 søkere har fått tilbud om plass ved et av informasjonsteknologistudiene, en økning på hele 9,3 prosent. Det gjør Informasjonsteknologi (IKT) til det studieområdet som øker mest. Kvinneandelen fortsetter dessuten å stige, fra 26,8 prosent til 28,8 prosent..

Samtidig er det verdt å nevne at det kun er 2294 planlagte studieplasser innen dette fagområdet, noe som gir 1,8 tilbud om studieplass – per studieplass.

Årsaken til det er ifølge Samordna opptak at erfaring viser at mange takker nei til studieplass eller ikke møter opp ved studiestart. For å få fylt opp studieplassene er såkalt overbooking nødvendig på mange studier. I 2018 svarte 65,8 prosent av søkerne ja til det tilbudet de hadde fått om studieplass. 57 prosent ble til slutt registrert som møtt.

Overbookingen for teknologiske fag ligger på 1,4 tilbud per planlagte studieplass.