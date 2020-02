Nedlagte kullgruver blir flytende solkraftverk

Det teoretiske potensialet for flytende solkraftverk på kunstige innsjøer i Tyskland alene er 56 GWp (p = peak, altså maksimal effekt), skriver tyske Fraunhofer ISE, Institut für Solare Energiesysteme, på sine nettsider.

Instituttet har gjort en detaljert undersøkelse av kunstige innsjøer som er lagt over nedlagte dagbrudd for brunkull. Når forskerne tar hensyn til alternativ bruk som badeanlegg, turveier, annen rekreasjon, samt hvor krevende de forskjellige innsjøene er for blant annet forankring, kommer de frem til et potensial på 2,74 GW som skal være lønnsomt og realistisk. Da ser de for seg solkraft på bare 4.9 prosent av innsjøene.

På sine nettsider skriver det tyske selskapet BayWa at en studie gjort av the World Bank Group har identifisert et potensial på 20GW i Europa, om kun én prosent av de kunstige innsjøene blir tatt i bruk til elektrisitetsproduksjon.

Store muligheter

Fraunhofer sier imidlertid at mulighetene er betydelig større. Dette skyldes at tyskerne opererer med ganske detaljerte og spesifikke skiller mellom typer av innsjøer avhengig av hva som i sin tid ble hentet ut fra dagbruddene. I denne studien har forskerne kun sett på tidligere brunkull-gruver. Det finnes i Tyskland totalt 4474 kunstige sjøer som hovedsakelig dekker nedlagte dagbrudd, brunkullandelen av disse er kun 12,9 prosent.

Installasjonskostnadene ligger høyere enn for solkraftanlegg montert på land. Flytende anlegg vil likevel lønne seg mener forskerne. Det skyldes hovedsakelig to forhold. For det første gir vannet nødvendig kjøling som bidrar til høyere produksjon, for det andre er det mindre konkurrerende bruk av slike innsjøer enn det vil være for landområder. Tyskerne mener at de vil få 1,33 MWp/ha installert effekt.

Dr. Harry Wirth, som leder avdelingen for Fotovoltaik, moduler og kraftverk hos Fraunhofer ISE, tar til orde for å gi innovasjonsstøtte til flytende solkraft-prosjekter på innsjøer der det ikke er konkurranse, slik tyskerne i dag tilbyr støtte til de som bygger vindkraft på «nøytral» grunn.

Det er selskapet BayWa r.e. som har bestilt undersøkelsen, et datterselskap av BayWa, der r og e står for renewable energy. BayWa er et konsern som har tre ben så stå på; bygningsmaterialer, energi og en landbruksdivisjon. Konsernet omsetter for nesten 17 milliarder euro, og har drøyt 18.000 ansatte i mer enn 40 land.

Patentsøkt løsning

BayWa har allerede installert tre flytende solkraft i Nederland og har påbegynt arbeidene med nok et, som blir Europas største.

– Flytende solkraftverk er et relativt nytt konsept som det er store muligheter for å utnytte verden rundt, fordi de kan bygges på nøytral «grunn», sier Dr. Andreas Bett, Instituttleder ved Fraunhofer ISE.

BayWa ser muligheter for slike anlegg, og har inngått et samarbeid med Zimmermann PV-Stahlbau GmbH. Sammen har de to selskapene utviklet et nytt og patentsøkt system. Det flyter på små skrog, eller båter, der omformerne er lagt. Systemet er modulært bygget opp, og skal ha gode løsninger for kabelføringer samt adgangsveier for vedlikehold.