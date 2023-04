Nederland vurderer salgsforbud for Easee-ladere

Kreativ direktør Tommy Ellingsen i Easee sier til Stavanger Aftenblad at nederlenderne vurderer å følge det svenske Elsäkerhetsverket, som har nedlagt salgsforbud.

– Vi forstår meldingen slik at Nederland har kommet med et varsel om salgsforbud, og at vi har fått frist til 18. april med å svare, sier Ellingsen til avisen skjærtorsdag.

Sverige har allerede lagt ned forbud mot salg fordi de mener laderen ikke er konstruert i tråd med gjeldende regelverk. De har imidlertid ikke nedlagt forbud mot bruk.

Foreløpig er det ikke innført salgsforbud i Norge, men Nasjonal kommunikasjonsmyndighet i Norge (Nkom) er nå i gang med en egen gjennomgang av Easee-saken. Den kan være klar i løpet av mai.