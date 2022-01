Nederland sender F-35 på skarpt oppdrag for første gang – til Øst-Europa

Kun en måned etter at Nederland erklærte første operative evne (IOC) med sine F-35, skal de utplasseres utenlands for første gang.

Nederland stiller to av de nye kampflyene til disposisjon for Nato for avskrekking og styrket forsvar av østflanken – og varslet i forrige uke at de planlegger å deployere til Bulgaria i april og mai.

Flere flybidrag

Det ekstra bidraget kommer som resultat av den bekymringsfulle russiske troppeoppbygginga på grensa mot Ukraina og en stadig mer selvsikker opptreden fra Russland, var budskapet fra forsvarsminister Kajsa Ollongren.

Hun understreket samtidig at de prioriterer å deeskalere situasjonen gjennom dialog og diplomati, men at det er viktig å være forberedt dersom dette sporet mislykkes.

Det er flere som har meldt inn flybidrag til Nato de siste dagene: Også Spania vurderer å sende kampfly til Bulgaria, mens Danmark sender fire F-16 tilbake til Šiauliai i Litauen for QRA-beredskap i Baltikum («quick reaction alert»), noe generalsekretær Jens Stoltenberg ønsker velkommen i ei pressemelding mandag.

IOC i jula

Nederland har så langt mottatt 24 av 46 F-35A som ved forrige årsskifte hadde totalt 9085 flytimer. Disse flys av 55 piloter og vedlikeholdes av 262 teknikere.

Da Nederland erklærte første operative evne («initial operational capability», IOC) 27. desember i fjor, var dette som åttende nasjon og tolvte forsvarsgren.

Norge passerte denne milepælen 6. november 2019 og har som kjent tidligere denne måneden tatt F-35A i bruk i Nato-beredskapen i nord etter at F-16 nå er faset ut.

Første gang F-35 ble brukt på et Nato-oppdrag var høsten 2019. Den gang var det Italia som hadde seks F-35A stasjonert på Keflavik på Island for å utøve luftkontroll, såkalt «air policing».

Fire måneder senere var det Norges tur til å ta på seg QRA-oppdraget på Island med F-35 for første gang. Dette ble gjentatt ett år senere, altså i mars 2021.

Etter Finlands beslutning om å erstatte F-18 med F-35 10. desember, er det nå ni europeiske nasjoner som har bestilt F-35. Så langt er det bare Storbritannia, Italia, Nederland og Norge som har disse kampflyene hjemme. I tillegg har US Air Force en F-35-skvadron på RAF Lakenheath i Suffolk i England – 495th Fighter Squadron «Valkyries».

Har solgt F-16

Koninklijke Luchtmachts første F-35, AN-1, fløy første gang 6. august 2012 og besøkte hjemlandet første gang våren 2016 i forbindelse med støytesting.

Det første av flyene som er stasjonert på Leeuwarden ankom 31. oktober 2019 på en småflau seremoni:

Etter en høytidelig innflyging, der nyflyet AN-9 fikk selskap av tre forgjengere – en Spitfire, en Hawker Hunter og en F-16 – oppsto uhellet etter landing. I stedet for å motta vannsalutt, endte det nye jagerflyet opp med en langt mindre verdig skumlegging.

1. juli 2021 hadde det nederlandske luftforsvaret faset ut F-16 og erstattet dem med F-35A på flystasjonen Leeuwarden nordvest i landet. I løpet av denne sommeren skal de første nye flyene også ankomme den andre basen, Volkel, som ligger sørøst i landet.

De første to flyene som skal hit, ble levert fra Cameri-fabrikken i Italia 12. januar i år (F-023/024).

Nederland ble i juni i fjor enige om salg av 12 F-16, med opsjon på ytterligere 28 fly, til Draken International. Senere samme år ble det inngått en lignende avtale om 6-12 fly mellom Draken og Norge.

Nederland og Norge samarbeider om elitekurs for noen utvalgte F-35-flygere, det som kalles «Weapons Instructor Course» (WIC). Dette er et seks måneder kurs kun for et par flygere som planlegges annethvert år, og det ble gjennomført for første gang i fjor.