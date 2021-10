Nedbørsrekorder i kø, men det fylte ikke vannmagasinene

– Vi har målestasjoner ved kysten som viser over 50 millimeter nedbør, men i fjellet er det under 20 millimeter. Alt hjelper, men mesteparten av regnet har kommet i deler av vassdragene der vi har begrenset regulering. Vi hadde satt pris på om det var motsatt, sier Sverre Eikeland, divisjonsdirektør for operatørene i Agder Energi.