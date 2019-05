Naturvernforbundet blir med på klimasøksmålet

Naturvernforbundet har besluttet å gå inn som partshjelp i klimasøksmålet mot staten.

– Dette er et historisk søksmål, sier forbundets leder Silje Ask Lundberg.

Det er et enstemmig landsstyre som har besluttet å gå inn som partshjelp.

Saksøkerne i klimasaken er Greenpeace og Natur og Ungdom. Besteforeldrenes Klimaaksjon meldte seg som partshjelp i saken sommeren 2017.

I retten i november

– For første gang i norsk historie må staten stå til ansvar for brudd på Grunnlovens paragraf 112, sier leder Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Dette er et historisk søksmål, og jeg er stolt over at Naturvernforbundet nå inngår som partshjelp i århundrets rettssak, sier Silje Ask Lundberg.

Miljøorganisasjonene har saksøkt staten for brudd på Grunnlovens miljøparagraf. Ankesaken skal opp for Borgarting lagmannsrett 5. november.

Da Oslo tingrett behandlet saken i 2017, ble staten frifunnet for oljetildelingene i Barentshavet.

– For første gang i norsk historie må staten stå til ansvar for brudd på Grunnlovens paragraf 112. Selv om staten ble frikjent i første runde, har vi stor tro på at det er mulig å vinne fram, og vi håper vi nå kan bidra til det, sier lederen i Naturvernforbundet.