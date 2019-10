NASAs Shapeshifter er en robot full av roboter

Saturns største måne Titan har et ekstremt miljø. Med en overflatetemperatur på 179 minusgrader samt elver og sjøer av flytende metan, ville dagens roboter få problemer.

Til denne oppgaven utvikler NASA nå en robot som de kaller Shapeshifter. Navnet antyder at den kan skifte form, men det er i virkeligheten en enhet som huser flere mindre roboter. Bak utformingen står blant andre forskere fra Stanford og Cornell.

Den store roboten kan dele seg opp i mindre enheter. De små robotene kan håndtere en rekke forskjellige oppgaver, og bevege seg uavhengig av hverandre eller samarbeide.

Akkurat nå testes den 3d-utskrevne prototypen hos NASAs Jet Propulsion Laboratory.

Grunnformen ligner et bredt hamsterhjul med en drone i midten. Den kan deles til to droner, og forskerne ser for seg at opptil tolv roboter kan få plass i Shapeshifter.

I dag er prosessen semiautonom, men den fremtidige versjonen skal kunne klare alle momenter på egen hånd. NASA tenker seg at en enhet lik ESAs Huygens-sonde skulle kunne tjenestegjøre som moderskip og energikilde for robotene, samt bære med seg prøvetakingsutstyr som de skal bruke.

Titans tette atmosfære og lave gravitasjon gjør det lettere å fly, og ti droner burde dermed ha kraft nok til å løfte et landingsfartøy på Huygens størrelse (cirka 9 x 3 meter), og plassere den på det mest fordelaktige stedet. Det skriver NASA i en pressmelding.

Artikkelen ble først publisert på nyteknik.se