Nasa tilbyr folk å sende navnet sitt til Mars

Enda vil det ta mange år før mennesker kan reise til Mars, men nå tilbyr NASA folk å sende navnet sitt til planeten.

I en rakett som etter planen skal sendes opp i juli neste år og lande på Mars i februar 2021 vil Nasa åpne for at folk kan få navnet sitt sendt opp planeten. Ved å etse navn inn på mikrochips vil personer som registrerer seg innen 30. september få navnet sitt sendt til den røde planeten.

Ideen med å sende folks navn til Mars er en del av arbeidet med å skape blest om de kommende ekspedisjonene som er en del av Nasas «Måne-til-Mars»-program. Innen 2024 er målet at mennesker igjen skal lande på månen og videre bruke erfaringene til å sende astronauter videre til Mars i løpet av 2030-årene.

Den ubemannede ekspedisjonen med alle navnene om bord, vil sende et kjøretøy som skal lete etter spor av mikrobiologisk liv. Det vil også kartlegge klima og geologi på Mars, noe som skal bidra til å bane veien for framtidige bemannede reiser til planeten.

Under et tilsvarende stunt i forbindelse med den pågående InSight-ekspedisjonen til Mars ble to millioner navn registrert.