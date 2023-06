Nasa har funnet en av livets byggesteiner på en av Saturns måner

Funnene er basert på data fra romfartøyet Cassini, som gikk i kretsløp rundt Saturn mellom 2004 til det gikk i oppløsning i 2017, skriver Nasa-forskere i en artikkel publisert i tidsskriftet Nature.

– Dette er et fantastisk funn for astrobiologien. Vi har funnet fosfor i isprøver som har sprutet ut av havet som ligger under måneoverflaten, sier Christopher Glein, en av medforfatterne at forskningsartikkelen.

Fosfor er en viktig byggestein for DNA og RNA, og finnes også i skjelettene og tennene til mennesker og dyr, og i noen typer plankton.

– Det er første gang dette grunnleggende stoffet har blitt funnet i et hav som ikke er på jorden, sier førsteforfatter Frank Postberg ved Freie Universität Berlin.

Funnet av stoffet ble gjort ved at forskerne finkjemmet data samlet inn av Cassini, og gjorde eksperimenter ved å vise at Enceladus' hav har fosfor bundet i forskjellige vannløselige former.

Forskerne mener at med dette funnet så viser det at havet under måneoverflaten møter det som anses for å være de strengeste kravene til liv.

– Det neste skrittet er åpenbart, vi må tilbake til Enceladus for å se om det beboelige havet faktisk er bebodd, sier Glein.