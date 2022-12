Når ord blir store, se til bygda

Selv om byene fortsatt leder an i det grønne skiftet, er det et stadig større pådriv i kommunene for lokale klimatiltak, særlig fordi mange av landets kommuner allerede kjenner konsekvensene av klimaendringene på kroppen. Ifølge en undersøkelse fra Cicero der 122 kommuner deltok, sier fire av fem kommuner at de har erfart en eller flere ekstremværhendelser de siste fem årene.