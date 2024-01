Når gradestokken kryper under minus ti, må veisaltet byttes ut med sand

Salt brukes i dag på det høytrafikkerte veinettet for å opprettholde bar vei ved kuldegrader og gjenopprette bar vei etter snøvær. Bar vei betyr normalt både bedre framkommelighet og sikrere kjøreforhold enn en vei med snø- eller isdekke.

Vegvesenet bruker varm sand

– Kalde, stabile vintre slik vi har nå, er absolutt å foretrekke. Heller det enn nullgrader og sørpeføre, sier Asbjørn Stensrud i Statens vegvesen. Foto: Øystein Skotte

– Men når gradestokken kryper under minus 10, reduseres effekten av saltet, forteller seksjonssjef Asbjørn Stensrud i Statens vegvesen Øst.

Han har ansvaret for driften av riksveinettet i fylkene Innlandet, Buskerud og Akershus.

– Da har vi to alternative metoder å gripe til, som entreprenørene våre i disse dager er forberedt på å ta i bruk, sier Stensrud.

Den ene er å bruke vanlig veigrus. Men siden grusen særlig på veier med høy trafikk fort «blåser» av veien på grunn av trafikken, har Statens vegvesen utviklet en metode som heter fastsand.

– Den består i at man befukter sand med vann som er så varmt som mulig, det vil si ca. 95 grader. Metoden forutsetter at det er en issåle på veien, siden den varme sanden fryser fast i veibanen ved minusgrader og dermed ikke blåser så lett bort slik tilfellet er for tørr grus.

Bedre enn nullgrader og sørpe

Stensrud forteller at metoden i prinsippet kan brukes på alle typer veier, men at fastsandmetoden er noe mer tidkrevende, siden strøbilene ikke kan kjøre med samme hastighet som ved spredning av tørr veigrus.

Entreprenørene til Statens vegvesen har de siste dagene forberedt seg på kulden som er på vei ved å brøyte så grundig som mulig, slik at veibanen er mest mulig fri for løs snø, for å gi et tørt og stabilt underlag for trafikantene.

Den erfarne veimannen forteller at ingen vintre er like, og selv om nyere veier i dag er godt frostsikret, kan plutselig telehiv oppstå på steder det ikke har forekommet før.

– Men kalde, stabile vintre slik vi har nå, er absolutt å foretrekke. Heller det enn nullgrader og sørpeføre, sier Stensrud.

Klar til å gruse i Oslo

Grus øker støvmengden i luften og reduserer luftkvaliteten i byen, sier Joakim Hjertum i Bymiljøetaten. Foto: Bjørn Olav Amundsen

Også i Oslo, hvor man venter kulderekord helt ned mot minus 30 grader i helgen, forbereder de seg på å stoppe bruken av salt, forteller seksjonsleder Joakim Hjertum i Bymiljøetaten i Oslo kommune.

– Vi kommer til å følge situasjonen tett, men er forberedt på at vi må bytte ut veisaltet med grus. I dag bruker vi både natriumklorid og magnesiumklorid, og god virkningsgrad strekker seg da til mellom minus 10 og minus 15 grader, noe avhengig av trafikkmengde. Kalsiumklorid kan være et alternativ, men vi sitter ikke på noe lager av det, så da blir alternativet å bruke veigrus.

Brukte grus også i 2009

Hjertum forteller at de én gang tidligere i nyere tid måtte bruke grus i Oslo. Det var under en langvarig kuldeperiode i 2009, da det samtidig var begrenset tilgang til salt på verdensmarkedet.

– Det mest negative med å bruke grus er at det øker støvmengden i luften og reduserer luftkvaliteten i byen. Dessuten slites grusen fort bort, det ser man fort i kryss og på busstopp. Men da må man bare pøse på mer sand, sier Hjertum.