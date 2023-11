Når går startskuddet?

Statkraft la denne uken frem sin rapport om lavutslippsscenario for Norge i 2050. Rapporten oppsummeres med ti hovedfunn, hvor ingen av dem kan sies å være veldig overraskende. Men den gjentar nok en gang budskapet om at omstillingen tar for lang tid, både i Europa og i verden, men ikke minst i Norge, og at det begynner å haste.