Når den nye fabrikken til Siemens er i gang, vil fire av fem store maritime batteriprodusenter drive i Norge

Siemens bruker 100 millioner kroner og bygger egen batterifabrikk for skip og maritimt i Trondheim.

Beslutningen er tatt på høyeste nivå på det tyske konsernet, og første kontrakt er allerede sikret med verftet Kleven.

– Vi har allerede kompetansen i huset og bygger på den, sier salgsdirektør Odd Moen til TU.

Siemens i Trondheim har utviklet systemkompetanse både på energi- og kraftstyring til batteriferger og hybride skip. Ifølge Moen har de levert systemene til 30 skip, deriblant Ampere, verdens første helelektriske ferge.

Dagens Næringsliv har tidligere omtalt den nye fabrikken.

Dominerende posisjon

Siemens har også om lag 80 prosent av markedet for avbruddsfri kraftforsyning på olje- og gassinstallasjoner offshore.

– Vi tar skrittet videre fra batterier til avbruddsfri kraftforsyning til å utvikle batterier for maritim og offshorebruk, sier Moen videre.

Han vil ikke si hvem som skal levere cellene, selve kjernen i batterier.

– Vi vil ikke binde oss til en leverandør, men ha minst to, sier Moen.

Selv om første kontrakt er sikret, har ikke produksjonen startet ennå. Fabrikken bygges opp i lokalene til Siemens i Trondheim.

Dobling på syv år

Siemens investerer rundt 100 millioner kroner på å utvikle maritime batterisystemer.

Siemens forventer en dobling av det marine markedet innen 2024, og at nærmere 80 prosent av alle nye små og mellomstore skip opp mot 150 meter, det vil si på Hurtigrutestørrelse, vil bli utstyrt med hybridløsninger som inkluderer batteridrift.

– Skipsfarten har ikke noe valg. Den må bli grønnere og mer miljøvennlig. De som vil være i forkant bør starte sine prosesser nå, og vi kan være til hjelp, sier administrerende direktør i Siemens Norge, Anne Marit Panengstuen.

Batteriene til Flakk-Rørvik-fergene skal ikke leveres før om ett år. Før den tid skal batteriene gjennom tester og godkjenning fra Sjøfartsdirektoratet, såkalt propageringstest, som skal forsikre at batteriene har innebygget barrierer mot brann.

Frykter ikke konkurransen

Canadiske Corvus er største leverandør av maritime batterier, og startet opp i 2009. De har lokalisert sitt europeiske hovedkontor i Bergen. Direktør for forretningsutvikling, Halvard Hauso, er ikke bekymret over å få en ny konkurrent.

– Vi ser ingen store problemer med det. Det er et voksende marked og derfor plass til flere, sier Hauso til TU. Corvus har sin utviklingsavdeling og produksjon i Vancouver.

Et annet batteriselskap i Vancouver rettet mot maritim næring, er Plan B Energy Systems (PBES). En av grunnleggerne, Brett Perry, er i Oslo for å delta på miljøstiftelsen Zeros Nullutslippskonferanse.

Han har stor forståelse for at Siemens starter batteriproduksjon i Trondheim. I august i fjor begynte PBES å produsere maritime batterier i byen.

– Trondheim og Norge har stor kompetanse på dette og et godt miljø for utvikling og produksjon, sier Perry til TU.

Flytter til Norge

PBES har derfor tatt beslutningen om å flytte utviklingen til Norge.

– Våre utviklingsingeniører er i ferd med å flytte til Trondheim. Kombinasjonen av produksjon og nærhet til de største kundene er viktig for oss, sier han.

Heller ikke Perry er redd for konkurranse. Ifølge Siemens vil markedet for maritime batterisystemer dobles fram mot 2024.

Det er bedre at vi får en seriøs konkurrent som Siemens enn et lavprisselskap med dårlig kvalitet. Det ville sette hele bransjen i vanry om vi fikk en ulykke på grunn av en useriøs aktør, sier Perry.

Egil Mollestad i ZEM, som også produserer batterier i Norge, gir Perry støtte.

– Det at Siemens også vil levere batterier, gjør at lista for kvalitet legges enda høyere, sier Mollestad til TU.

Når fabrikken til Siemens er i full gang, vil Norge ha fire av fem store maritime batteriprodusenter. I tillegg til ZEM og PBES, levere også Grenland Energy batterier til maritim, havner og offshore.

Kunder bestemmer

Batteripakken om bord i skip må kombineres med energistyringssystem. Oftest går kontrakt fra verft til systemintegrator, som igjen samarbeider med eller velger batteriprodusent.

Nå vil Siemens bli totalleverandører. Odd Moen i Siemens sier at de fortsatt vil samarbeide med andre batteriprodusenter.

– Det er opp til kunden å bestemme hvilke batterileverandører de vil bruke. Vi skal ikke presse på dem våre batterier, sier Moen.

Han tror likevel det vil være en gevinst å ha ett system der innsamling av data for videre analyse kan bidra til enda bedre ytelser.

– Vi snakker om big data og utnytte digitalisering til læring og bedre energieffektivitet, sier Moen.

Brent Perry sier at PBES og konkurrentene må være mer aktive overfor rederiene.

– Vi må overbevise skipseierne om våre respektive sterke sider. Rederiene er som regel lydhøre, sier Perry til TU.

Første kunde

Siemens’ kontrakt med Kleven omfatter batteripakkene til to 107 meter lange hybridferger for Flakk-Rørvik-sambandet. Fergene skal ha plass til 130 biler (PBE - personbilekvivalenter) og 390 personer. Fosen Namsos Sjø får fergene overlevert mot slutten av 2018.

De to fergene skal gå minst 40 prosent av tiden på batteri i løpet av den 25 minutter lange overfarten.

Sør-Trøndelag fylkeskommune ved AtB skal sørge for at ladeinfrastrukturen er på plass.

Det bygges ut for en ladekapasitet på 4,5 MWh på hver side. De to fergene får batteripakker på til sammen cirka 2,2 MWh hver. Endelig valg av batteristørrelse er ikke avgjort. Tyske Stemmann skal levere ladesystem.