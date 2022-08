Høye priser gjør det vanskeligere å vite hvor mye det vil koste deg å kjøre elbil. Strømstøtte kan gjøre at regnestykket ikke blir så ille.

Utfordringen er at det er umulig å vite hvor mye ladingen vil koste deg til slutt. Det er først måneden etterpå at dette blir klart.

Bilistorganisasjonen NAF skriver i en pressemelding at staten betaler tre av fire kroner for elbilladingen din. Ifølge NAFs regnestykke ville det kostet 623 kroner å lade en Volkswagen ID.4 fra null til hundre prosent med en strømpris på seks kroner per kilowattime. Med støtte vil det koste 164 kroner. Staten dekker da 74 prosent av ladingen.

– Dette viser at strømstøtten er avgjørende for å holde trykket oppe på elbilsatsingen i Norge. Strømstøtten er viktig for alle som har eller tenker å på å gå over til elbil, sier Nils Sødal, kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Strømstøtte gir ikke prisgaranti

NAF har rett i at strømstøtten en viktig, men regnestykket er ingen fasit. Du kan slett ikke regne med at staten dekker 74 prosent av prisen for å lade elbilen.

Årsaken er som følger: Strømstøtten beregnes ikke ut fra timespris, men fra gjennomsnittlig strømpris i ditt prisområde gjennom måneden. Fra september blir støttebeløpet 90 prosent av det som overstiger 70 øre per kilowattime i gjennomsnittlig månedspris, før moms.

Når du får strømregningen, vil prisen være utregnet etter spotprisen de timene du brukte strøm.

NAFs regnestykke vil derfor bare stemme hvis aktuell spotpris mens bilen lades er den samme som snittprisen den måneden.

Om vi ser på NAFs eksempel med Volkswagen ID.4, og forutsetter at spotprisen er 6 kroner per kilowattime, vil det se slik ut med ulik gjennomsnittlig månedlig snittpris:

Vi har beregnet prisen slik NAF oppgir de har gjort: Med moms, nettleie og elavgift, unntatt kapasitetsledd. De har benyttet en gjennomsnittlig nettleie på 40 øre per kilowattime. De har antatt av bilen, en Volkswagen ID.4, forbruker 77 kilowattimer under ladeøkten.

Våre resultater skiller seg noe fra NAFs resultater. Så vidt vi kan se skyldes det at NAF ikke har beregnet moms på nettleien.

Tabellen viser at du skal ha gode nerver om du vil gamble på at staten dekker tre firedeler av utgiftene dine til å lade elbilen. For fasit vil du først få når måneden er over og gjennomsnittlig strømpris kan regnes ut.

Om du ladet bilen mens spotprisen var høy, vil det straffe seg på strømregningen hvis månedens snittpris ble lav.

Om snittprisen derimot ble høyere, kan ladingen ha vært lønnsom. Du har fått mer i støtte enn det kostet å lade.

Høy spotpris gir dyrere lading

Om vi snur på det og ser på et eksempel hvor spotprisen varierer, mens snittprisen antas å bli seks kroner for måneden, ser det slik ut:

I dette eksempelet vil strømstøtten være lik i alle tilfellene, men det er mye som skal klaffe for at du skal komme godt ut av det økonomisk.

Om snittprisen er 6 kroner før moms (men husk at du ikke på forhånd kan vite hva snittprisen blir), og du ladet til 2 kroner per kilowattime før moms, vil strømstøtten være betydelig høyere enn det du betalte for ladingen.

Men i periodene strømprisen var høyere enn snittprisen, vil strømstøtten utgjøre en mindre og mindre del av summen.

I NAFs regnestykke viser tabellen deres at du med en strømpris på 12 kroner per kilowattime vil få 82 prosent av regningen dekket av staten om du lader en Volkswagen ID.4 med 77 kilowattimer. Av totalt 1201 kroner vil du måtte betale 222 kroner.

Men da forutsetter de også at snittprisen for måneden er 12 kroner per kilowattime før moms.

Er snittprisen 6 kroner den måneden, vil staten i realiteten dekke 38 prosent av beløpet. Ladeøkten vil dermed koste deg 749 kroner.

Selv med strømstøtte vil det helt klart være mest lønnsomt å velge å lade elbilen når strømmen er billigst i løpet av døgnet. Gambler du på at strømstøtten skal ta tre firedeler av regningen, risikerer du å betale mye for dette.

NAF er ikke redd for at folk skal misforstå og tro at staten tar laderegningen, forteller senior kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal. Foto: NAF

NAF er ikke redd folk skal misforstå

NAFs pressemelding er gjengitt i flere norske nettaviser, og flere har formidlet poenget om at staten tar mesteparten av regningen.

Vi spurte senior kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal om NAF ikke er bekymret for at folk skal sitte igjen med et inntrykk av at strømstøtten gjør at man ikke trenger å bekymre seg for hva det koster å lade.

– Nei, jeg tror ikke folk vil tenke det, så vi er ikke redd for det. Budskapet er satt litt på spissen, men det er viktig å vite at det fortsatt er billigst å lade når spotprisen er lav.

Han understreker at NAFs poeng er å vise at strømstøtten staten gir til norske husholdninger, er viktig for elbilene.

– Uten strømstøtte hadde det sett veldig annerledes ut. Da hadde det plutselig vært like dyrt å kjøre elbil som å kjøre dieselbil, sier Sødal.

Han sier at det er viktig å være klar over at det er er best å lade når strømmen er billig. I tillegg mener Sødal at det er smart å tenke over effektleddet og unngå å lade bilen med høy effekt. Høy effekt kan gjøre at man hopper opp i effekttrinn og må betale mer i effektledd.

– Lad om natta

– Hva mener NAF er den beste strategien for å lade så billig som mulig?

– Det er å lade mest mulig om natta. Strømprisen er mer uforutsigbar nå enn før, men en tommelfingerregel er at det er billigst om natta, sier Sødal.

Han trekker også frem mulighetene for smartlading, som vil si at ladeboksen eller en tjeneste bilen er koblet til, starter og stopper lading basert på strømprisen. Sødal mener også at det kan være lurt å unngå å tappe batteriet på bilen helt ned før man lader. Det er bedre å lade litt nå og da enn å vente til batteriet må lades helt opp.

Vi kan også legge til at det sannsynligvis vil være bedre økonomi i å la bilen lade så ofte som mulig så billig som mulig. Da vil sannsynligvis de totale utgiftene du har til lading ligge nærmere den gjennomsnittlige strømprisen.