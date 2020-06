Næringspark vil ha norske «superbatterier» uten kobolt eller andre sårbare råstoffer

Enhver utbygger med miljøambisjoner må legge til rette for egenproduksjon av energi og utjevning av effekttopper, slik at kraftnettet ikke overbelastes når stadig mer skal over på strøm. Da er det en fordel med en kraftig batteripark. Men batteriparkene som er å få i dag, har en del utfordringer, blant annet til sikkerhet, ladetid og levetid.