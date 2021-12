Nær dobbelt så mange industriroboter – men Norge henger etter

Kuka robot på Mechatronics innovation lab ved Universitetet i Agder, campus Grimstad. Denne roboten står nå på et av Elkems smelteverk i Mo i Rana der den sørger for at betjeningen som før var utsatt for farlig sterk varme, nå kan styre alt fra et kjølig kontrollrom.

(Foto: Joachim Seehusen)