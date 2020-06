Nær 20 prosent av klimagasskutt skyldtes vedlikeholdsstans

I en pressemelding i forrige uke uttalte miljøminister Rotevatn at nye korrigerte tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at utslippene i Norge gikk ned 3,4 prosent i fjor, og at utslippene på 50,3 millioner tonn i fjor er de laveste utslippene i landet siden 1993.

Rotevatn tilskrev dette regjeringens klimapolitikk.

Klassekampen skriver onsdag at en stor del av nedgangen i 2019 er på grunn av en midlertidig vedlikehold på raffineriet på Mongstad, som derfor er stengt ned av Equinor.

– Det interessante er summen

«Stansen av krakkeranlegget utgjorde en reduksjon på cirka 330.000 tonn CO2 sammenlignet med normal produksjon fra dette anlegget», bekrefter talsperson for prosessering i Equinor Eskil Eriksen, som også bekrefter at utslippene vil gå opp når anlegget åpner.

Mengden tilsvarer 19 prosent av det samlede norske utslippskuttet i fjor. Rotevatn sier det er normalt med driftsstans på ulike anlegg fra år til år.

– Det er helt normalt. Sånn sett er ikke den enkelte utslippskilden så interessant. Det interessante er summen, og summen er en betydelig nedgang i klimagassutslipp, sier Rotevatn.

Både SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken og Miljøpartiet De Grønnes leder Une Bastholm reagerer på Rotevatns gladnyhet. De er ikke enige med Rotevatn og sier kuttene i realiteten ikke er reelle og varige utslippskutt.