Nå vet forskere mer om hvordan vi husker nye steder

Overraskende funn 2: Gode nettverk betyr alt

Forskningen deres avdekket også at flere deler av hjernen enn tidligere antatt er involvert i å huske et nytt landskap.

Når vi danner et kognitivt kart, altså en forestilling i hjernen av et nytt landskap, skjer det ved at et vidstrakt nettverk av hjerneområder jobber tett sammen.

– Det kognitive kartet dannes i et nettverk av hjerneområder med synkronisert aktivering og overlappende funksjoner, fastslår forskerne.

Områder som er viktige for syn og følelser, er også viktige for å huske et nytt sted. Det har vært vanlig å anta at den romlige hukommelsen er organisert med hippocampus som en slags sentral eller et nav, men det stemmer ikke helt, ifølge Håberg og Røe Evensmoens nyeste forskning. Forsøkspersonene med flest parallelle forbindelser i hjernen var de som var flinkest til å huske nøyaktig hvor i miljøet det var plassert objekter.

– Effektive nettverk er avgjørende for hvor godt du husker posisjoner og objekter på et nytt sted, fastslår Evensmoen.