Metanol av hydrogen og CO2

Nå strømmer den første grønne metanolen fra et pilotanlegg på Nordjylland

Demonstrasjonsanlegg ved Aalborg Universitet har levert et «proof of concept» for teknologien for fremstilling av e-metanol på grunnlag av hydrogen, CO2 og vindkraft. Nå må produksjonen skaleres opp i Skive.