Nå skal Picassos kunst rives. Slik skal de unngå å skade kunstverkene

De to kunstverkene, Fiskerne på gavlveggen som vender mot Akersgata og Måken innvendig i resepsjonsområdet, har vært viktige elementer i en årelang kamp om Y-blokkas skjebne. Etter mange runder og omkamper er nå rivningsarbeidene i gang. De startet med noe innvendig riving av lettere konstruksjoner allerede i mars måned.

Nå er det boret og montert peler ned til fjell, gjennom to kjelleretasjer, til sammen seks stykker under Fiskerne og noe færre under Måken. På disse er det montert hydrauliske jekketårn.

Snorre Veggan i Statsbygg i Statsbygg er prosjektleder for rivingsarbeidene. Han forklarer hvordan gavlveggen med Fiskeren skal senkes varsomt ned på spesialkjøretøy. Foto: Eirik Helland Urke

Snorre Veggan er prosjektleder for rivingsarbeidene. Han forteller at Fiskerne, som skal monteres på utsiden over inngangspartiet til den nye A-blokka, nå har fått en ramme av rustfritt stål montert på baksiden, altså innvendig. Det er valgt rustfritt fordi den skal remonteres på utsiden av A-blokka og blir utsatt for vær og vind. Nok en midlertidig avstivingsramme blir montert på utsiden. En tredje stålramme er sveiset sammen og hviler på jekketårnene. Denne heises opp til den får kontakt med undersiden av den 15-20 cm tykke gavlveggen.

Så sages den løs, to spesialkjøretøy føres inn under veggen, og alt senkes ned. Deretter blir Fiskerne kjørt noen få meter unna, og blir lagret til den igjen skal monteres. Det er ikke småtteri, gavlveggen alene veier 100 tonn, inkludert stålrammene ender det hele på 260 tonn.

Måken tåler ikke vann

For Måken er prosessen noe annerledes, og i hvert fall fra et vektståsted noe lettere. Veggen er mindre og veier 60 tonn. Den står innvendig, og større deler av bygget rundt er fjernet. Også Måken hviler nå på jekketårn som igjen hviler på peler ned i fjell. Siden den allerede står på bakkeplan må den heves. Så skyves den inn på stålskinner og videre inn på de samme kjøretøyene som fraktet bort Fiskerne, og senkes ned.

På Måken er det noen krittmerker som ble satt på under monteringen. Dette ansees nå som en del av kunstverket, og de kan derfor ikke fjernes. Det byr på utfordringer. Normalt brukes vannkjøling når betong sages, det blir vanskelig når Måken skal kuttes.

– De endelige detaljene er ennå ikke på plass, men vi vurderer å bruke vaier. Det gjør vi ikke for Fiskerne. I lagringsfasen vil Måken i lukket rom med kontrollert klima, sier Veggan.

For å beskytte Måken er den allerede pakket inn i plast, den skal også lagres innendørs før den remonteres. Også den får sin nye plass i A-blokka, innvendig i resepsjonsområdet.

De to kunstverkene er blitt grundig undersøkt, skannet og fotografert til minste detalj. Begge er nå i god stand, bortsett fra at enkelte steiner har løsnet. De vil bli satt på igjen, ut over det er det ingen behov for restaurering av noe slag.

Statsbygg har vurdert å starte den ordinære rivingen av Y-blokka fra den andre siden, men den løsningen ble raskt lagt bort.

– Vi tar ingen sjanser med kunsten. Vibrasjoner fra rivningsarbeidene kunne påført kunstverkene skader, derfor tar vi først ned Fiskerne og Måken, deretter river vi resten av bygget.

Veggan forteller også at planene har vært gjennom uavhengig kontroll, og deretter ytterligere en tredjeparts kontroll.