Nå skal KNM Helge Ingstad hugges opp

Allerede i 2018 ble det bestemt at KNM Helge Ingstad hadde fått så store skader at det ikke var aktuelt å reparere, men at den skulle skrapes. Nå er Norscrap West til delt kontrakten med å hugge opp fregatten, melder Regjeringen.

Det er fortsatt en del militært utstyr i skipet, og regjeringen har bestemt at et norsk selskap skal få oppdraget på grunn av nasjonale sikkerhetsinteresser.

Destruksjonen av fartøyet skal overvåkes av Forsvarsmateriell, og prosessen kommer til å bli skjermet.

Største kontakt noensinne

Kontrakten er verdt 60 millioner kroner og er den største for skipsopphuggeren noensinne, ifølge Erik Ræstad, prosjektleder for KNM Helge Ingstad-prosjektet i Norscrap West.

– Dette er et komplekst prosjekt for oss. I utgangspunktet er mengden jern liten i forhold til vårt årlige kvantum, men kompleksiteten er utfordrende. Da tenker jeg på at dette er Forsvarets fartøy, det er ikke et ordinært skip. Å ivareta forsvarets eiendom og verdier blir utfordrende, sier han.

I første fase skal fartøyet flyttes fra CCB på Ågotnes til Hanøytangen utenfor Bergen. Deretter skal farlig avfall og alt av verdi fjernes fra fartøyet. Til slutt skal restene kuttes opp.

Det skal skje i løpet av ett år.

– Vi regner med å bruke hele tiden. Samtidig er det en fordel om vi blir ferdig tidligere, sier Ræstad.

Det blir også viktig å koordinere destruksjonen med Forsvaret og sikre det ytre miljøet, nevner Ræstad. Stålet fra fartøyet skal gjenvinnes.

Krever 15 mrd.

Det var 8. november 2018 KNM Helge Ingstad kolliderte med tankskipet Sola TS og ble totalskadet. I etterkant av hendelsen har Statens havarikommisjon pekt på flere operative, tekniske, systemiske og organisatoriske faktorer som medvirket til hendelsen. Den endelige rapporten forventes i mars i år.

Året etter kollisjonen saksøkte staten DNV GL, som hadde godkjent skipet. Forsvarsdepartementet mener klasseselskapet er ansvarlig for deres tap da fregatten sank og ble totalskadet. Kravet er angitt til å være over 15 milliarder kroner.

En måned etter søksmålet sendte DNV GL regningen på 15 milliarder kroner videre til skipskonsulentselskapet Polarkonsult. De hadde utarbeidet dokumentasjon til klasseselskapet.

– Vi kan bekrefte at Polarkonsult, som har levert tjenester til Forsvaret, har mottatt et regresskrav fra DNV GL som følge av kravet fra Forsvaret til DNV GL, skrev Sigmund Sørensen, daglig leder hos Polarkonsult i en e-post til TU i november i fjor.

Tvisten mellom Forsvarsdepartementet og DNV GL er stanset i påvente av neste rapport fra Havarikommisjonen, men det ble nylig satt dato for hovedforhandling, som etter planen skal starte i Oslo tingrett 21. september 2021 og pågå helt frem til 29. oktober samme år.