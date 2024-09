Fylkesvei 5623 og fergeleiet i Gudvangen i Vestland er svært utsatt for skred. I august i fjor feide et større sørpeskred over veibanen. Rett før jul gikk deler av kaia og ladestasjonen på sjøen. I sommer er jordskred og steinsprang registrert.

Nå sikres trafikantene året rundt med verdensledende teknologi, skriver selskapet Cautus Geo i en pressemelding.

Tidlig i september installerte selskapet det de kaller det mest komplekse og nyeste skredovervåkningssystemet som er utviklet.

Systemet er langtidstestet på Mannen og langs Bergensbanen.

– Det vil gi kontinuerlig varsling av alle skredtyper året rundt, sier Lars Krangnes i Cautus Geo i meldingen.

Systemet kalles RADS (Rock and Avalanche Detection System).

Siden høsten 2019 har fylkesveien ved Gudvangen blitt automatisk stengt ved snøskred. Overvåkingen er nå utvidet til hele året.

– Vi vil få mye mer data enn tidligere. Selv små vibrasjoner fanges opp og vi får nye kameraløsninger. Det gir bedre visuell kontroll og kan gi hurtigere gjenåpning av trafikken, sier Kristoffer Eggum Lerum i Vestland fylkeskommune i meldingen.

Lyssignal stopper automatisk trafikken. Her fra skredet ved Gudvangen i februar 2022. Foto: Cautus Geo

Skiller mellom tungtrafikk og elgtråkk

Systemet baserer seg på nyutviklede sensornoder som blant annet består av geofon og 3D-akselerometer. Sensornodene lytter til vibrasjoner i bakken, dataene analyseres løpende og varsler sendes til lysanlegg langs veien.

Trafikken stoppes med lysvarsling. Merker systemet at skredet er lite så blir trafikken automatisk gjenåpnet. Ved større skred trengs det visuell kontroll via kameraer.

Alt dokumenteres. Data er tilgjengelig i sanntid og i ettertid. Det inkluderer film av hendelsen.

Ifølge leverandøren er systemet i stand til å skille mellom tungtrafikk og elgtråkk.

– Det fanger opp selv små steinsprang og store skredmasser. Dette er unik teknologi som også fungerer i områder uten internett og god strømforsyning, sier Krangnes.

Nyutviklet sensornode som lytter etter bevegelser i bakken. Den har en rekke ulike sensorer, blant annet 3D-akselerometer og geofon. Foto: Cautus Geo