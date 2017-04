Nå skal broer forsterkes for tunge tømmerlass

For fire år siden fikk skognæringen øke maksvekten på tømmertransporten fra 56 til 60 tonn, men fortsatt er det mange fylkesveibroer som ikke tåler vekten.

I Nasjonal transportplan ligger det penger til å forsterke eller skifte ut broene som er for svake, skriver Adresseavisen.

Sparer næringen for millioner

Fram til 2023 skal det brukes 300 millioner kroner på prosjektet, og skogeierforeningen Allskog sier det kan spare næringen for titalls millioner.

Næringspolitisk sjef Anne C. B. Moe sier pengene vil gi grunnlag for økte inntekter for eierne, økt aktivitet i skogen og bedre konkurransekraft.

– Dette er et ekstremt målrettet og samfunnsøkonomisk svært lønnsomt tiltak, sier hun.

Færre tømmerbiler

Allskog mener hver fjerde tømmerbil kan tas bort fra veiene når broene tåler tyngre lass. I tillegg til lavere kostnader, vil utbedringen også føre til lavere utslipp, sier Moe.

Også Tine ønsker tillatelse til å bruke vogntog på opptil 60 tonn, skriver avisen.