– Nå sier kundene at elbilene har for mye rekkevidde

Europas bilindustri er i ferd med å ugjenkallelig snu seg til elektrisk mobilitet. Kontinentets største bilmerke, Volkswagen, er produsenten som i størst grad har kastet seg rundt.

Årsakene er flere, men det har en betydelig signaleffekt når en så stor aktør skifter mye av sitt fokus over på elektrisk mobilitet.

Det tenker de i alle fall selv. I en presentasjon sendt da de egentlig skulle vist frem sine nyheter under bilmessen i Genéve, uttalte Volkswagens driftsleder (COO) Ralf Brandstätter at det er klimaendringer som er grunnen til at de satser på elbil.

– Volkswagen tvinger alle til å holde oppe tempoet på elektrisk mobilitet. I år alene skal vi lansere åtte elektriske eller elektrifiserte biler, og innen 2024 skal vi investere 11 milliarder euro i elektrisk mobilitet – mer enn noen annen bilprodusent, sa Brandstätter.

Han la til at målet er å sørge for at elbil ikke er et nisjeprodukt, og at flere skal ha råd til å kjøre slike biler.

Det er ikke en ukjent tone fra Volkswagen, men alle er ikke helt enige i at det er det tyske konsernet som har styringen nå.

Gilles Normand, en av lederne i Renaults elbildivisjon, tror mange vil slite med overgangen til elbil. Foto: Groupe Renault

Tror det blir vanskelig for mange store

Leder for elektrisk mobilitet i Renault, Gilles Normand er ikke enig i at det er tyskerne som har styringen. Og han tror heller ikke at Volkswagen har noe spesielt fortrinn i markedet.

Renault har med unntak av Clio Electrique fra 1995, solgt elbiler siden 2011, da modellene Fluence Z.E. og Kangoo Z.E. kom i salg. Året etter kom modellene Zoe og Twizy på markedet.

Han sier at Renaults erfaring etter et tiår i elbilmarkedet, er at overgangen til elektrisk mobilitet krever stort fokus. Det skjer ikke av seg selv, og må tilrettelegges.

Elbilmarkedet i Europa ser ganske annerledes ut enn det gjør i Norge.

– Det blir vanskelig å tvinge folk til å kjøpe elbil

– Når forholdene ligger til rette for det, kan du begynne å overbevise dem som er nesten klare, og som vurderer å krysse over fra forbrenningsmotorbil til elbil, sier Normand til Teknisk Ukeblad.

Han tror konkurrentene som starter på bar bakke vil få det verre. Selv med mange produkter på planen, vil det bli vanskelig å snu seg. Normand mener at de som ikke har trent opp forhandlernettverket sitt til å tenke elbil, vil slite med overgangen.

En tredel av bilkjøpere i Europa vurderer elbil i dag, sier han, og legger til at de som først kjøper elbil i svært liten grad ønsker å gå tilbake til forbrenningsmotor. Men det vil ikke fungere å tvinge folk over på elbil.

Normand er klar på at det er positivt for alle aktører i markedet at flere velger å satse på elbiler. Likevel er det noen hindringer som må forseres. Det handler om lading, priser, og å ha riktig produkt.

For mye rekkevidde

Twingo er en kommende elbil fra Renault. Foto: Renault

Ingen er overrasket over at Renault selv mener de har gode produkter, men en Zoe med 50 kWh batteri er kanskje ikke riktig valg for alle.

– Nå sier kundene at de ikke trenger så mye rekkevidde, og at de ønsker å betale mindre og få en bil med kortere rekkevidde, sier elbilsjefen.

Tanken er at det fortsatt vil være viktig å tilby elbiler med mindre batteri, til en lavere pris.

Elbiler er fremdeles dyre, men Normand mener det er viktig å gjøre potensielle kunder bevisste på hvor god økonomi det egentlig er i en elbil. Driftskostnadene er lave, og når det er på tide å selge bilen i bruktmarkedet så holder de seg bedre i pris enn tilsvarende fossilbiler, hevder han.

Et større utvalg tilgjengelige biler vil bidra til å få prisene ned, og det vil være et gode for alle aktørene i markedet. Hvis en konkurrent bruker reklamekroner for å markedsføre en ny elbil, gir det større oppmerksomhet rundt elbiler generelt.

– Kaken blir større for alle, og det kommer alle til å ha glede av, sier Normand.

Derfor frykter han ikke inntoget av nye aktører. Normand omtaler Tesla som en god promotør for elbiler.

Han sier han følger nøye med på de kinesiske bilprodusentene som prøver å etablere seg i Europa med elbiler, men tror det for disse vil ta lang tid å bygge merkevare og infrastruktur. Han tror kineserne får en tung bakke å gå.