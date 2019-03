Nå satser nordmennene både på smartklokker og AR

Barcelona: Nok en gang er norske PoLight på plass under World Mobile Congress i Barcelona, hvor de demonstrerer den unike linseteknologien sin for aktørene i mobilbransjen. Det har tatt mange år å komme i mål med teknologien, som har resultert i en ørliten linse som kan endre form på et millisekund. Det gjør at de kan tilby et system som kan autofokusere en lyssensor, lik som de vi finner i mobilkameraer, raskere enn noen annen teknologi og med svært mye lavere strømforbruk enn den konkurrerende og etablere voicecoil-teknologien.