Nå koster det mer å frakte kanadisk råolje enn å kjøpe den 

Canadisk tungolje er nå så billig at det koster mer å frakte den til raffineriene enn verdien på selve oljen. Det kan føre til at enda flere olje-sand-produsenter stenger produksjonen, skriver Bloomberg.

Råoljen Western Canadian Select fra Alberta falt til 4,58 dollar fatet på fredag. Det er billigere enn en litt fancy kopp kaffe.

WCS-olje er bitumen blandet med lettolje for å bli flytende nok til å sendes gjennom rørledninger. Bitumen kostet fredag omlag 83 cent per fat, mens syntetisk råolje fra oljesand-bitumen raste til 9,33 dollar/fat, som også er det laveste Bloomberg har målt.

Må sende billigolje til Texas

Kanadisk tungolje koster nå mindre enn det et selskap med langtidskontrakt må betale for å frakte den til Texas. Det er problematisk for oljesand-produsenter som har forpliktet seg til å frakte store mengder råolje til raffineriene i Texas.

Enbridge, som eier rørledningen, tar mellom 7 og 9 dollar per fat for å frakte tungolje til Texas. Tilleggskostnader som strøm kommer i tillegg, skriver Bloomberg.

På grunn av begrenset tilgang til eksportrørledninger, har Canadas oljebelte vært blant de fførste som har fått føle oljepriskollapsen på kroppen. Krisen kom både på grunn av mindre etterspørsel på grunn av koronaviruset, og at Saudi Arabia har oversvømt markedet med billig olje.

Noen av verdens største oljesand-selskaper, som Suncor Energy og Athabasca Oil har blitt tvunget til å trappe ned eller stenge produksjon.