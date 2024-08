Nå kommer verdens mest moderne stråleterapi til Norge

Lær deg ordet med en gang: Protonterapi! De færreste vet i dag hva protonterapi betyr. Om noen få år vil ordet være allemannseie.

Protonterapi er kort fortalt en svært moderne form for strålebehandling. Mens dagens strålebehandling handler om å ødelegge kreftceller med røntgenstråler, skal protonterapien bombardere kreftcellene med raske protoner. Og hvis du lurer på hva protoner er: Protoner er de ladete partiklene inne i atomkjerner.

Den klassiske strålebehandlingen, som benytter høyenergi-røntgenstråling, kan til en viss grad skade det friske vevet både foran og bak svulsten. Det er derfor en delikat balanse mellom hvor mye stråling som må til for å drepe kreftcellene samtidig som de friske cellene ikke må bli alvorlig skadd. Det gjelder spesielt hvis svulstene ligger nær kritiske organer.

Konsentrert rundt svulsten

Protonbehandlingen har den spesielle egenskapen at den avsetter mesteparten av energien i det området der strålingen stopper opp. Denne energitoppen kalles for Braggtoppen, et fint ord som du kan skilte med neste gang du er hos legen.

– Vi sender protonstrålen inn i pasienten med akkurat så mye energi at strålen stopper opp i svulsten. Strålen avsetter litt dose hele veien, men mesteparten i Braggtoppen. Det er der dosen blir høy. Ved å variere energien i protonstrålen er det mulig å sørge for høy og jevn dose i hele svulsten, forteller seksjonsleder og professor Eirik Malinen, som jobber på Oslo universitetssykehus (OUS) og Fysisk institutt ved Universitetet i Oslo (UiO).

Det betyr at protonterapien gjør mindre skade på veien gjennom det friske vevet før den går løs på kreftsvulsten. Og det viktigste av alt: Protonterapi skader ikke det friske vevet bak svulsten. Malinen forventer derfor færre langtidsskader sammenlignet med vanlig strålebehandling.

Oslo og Bergen

Etter årelang dragkamp får Norge sitt første protonterapisenter i mars 2025. Senteret, som blir en del av Radiumhospitalet i Oslo, får to behandlingsrom. Kapasiteten blir på rundt 600 pasienter hvert år. Haukeland sjukehus i Bergen får også et protonterapisenter i 2025. Her blir kapasiteten halvparten så stor.

Mens røntgenstrålene i vanlig strålebehandling er fotoner (akkurat som at lys består av fotoner), har protoner masse. Det er teknisk langt mer krevende å skyte med protoner enn med fotoner. En syklotron sørger for at protonene slynges rundt og rundt før de i en svimlende hastighet på opptil 170.000 kilometer i sekundet sendes mot kreftsvulsten.

– Protonterapien må være svært presis. Her snakker vi om millimeterpresisjon.

Det første protonterapisenteret i landet åpner på Radiumhospitalet i Oslo i mars. Dette bildet viser hvordan det ser ut bak kulissene på protonterapisenteret til Massachusetts General Hospital i Boston i USA. Foto: Laurie Dieffembacq/NTB

Malinen ser for seg at strålen leverer en dose med Braggtoppen punkt for punkt inne i svulsten. Hver punktbestråling tar noen mikrosekunder. Strålingen av hele svulsten tar sannsynligvis ikke mer enn ti sekunder.

– Det som tar lengst tid med protonbehandlingen, er å plassere pasienten riktig på behandlingsbordet, slik at protonene treffer der vi ønsker. Vi har sikkerhetsmarginer som tar høyde for usikkerheter i posisjoneringen, men vi jobber for at de skal bli så små som mulig.