Nå kommer Teslas V3-ladere til Norge

Teslas nye testanlegg på Liertoppen sørvest for Oslo skal åpnes i midten av mars. I første omgang kan Tesla-eiere nyte godt av ti ladepunkt, hver med en effekt på inntil 250 kilowatt. Før sommeren skal anlegget langs E18 ha 40 ladeplasser, alle disse skal være av tredje generasjon Supercharger, som kalles V3.

I en pressemelding skriver Tesla Norge at dette kan bli en av verdens største ladestasjoner. Med nyvinningen blir ladetiden betydelig redusert for Tesla-eierne. En Model 3 LR kan lade opptil tolv mils rekkevidde på bare fem minutter. I motsetning til mange andre ladepunkt, har V3-laderne ikke en delt løsning der effekten halveres hvis en annen bil blir koblet på samme ladestolpe.

Billig lading

Der Ionity og andre ladeleverandører har økt prisene sine til dels mye i det siste, holder Tesla fast på sin enkle og rimelige ladeavtale: Bileierne som ikke allerede har Supercharging inkludert, betaler 1,70 krone per kilowattime – også for de nye V3 Superchargerne. I Europa vil alle V3-stasjonene ha CCS-kontakt, slik at eiere av Model S og Model X må ha med seg adapteren sin.

Porsche åpnet nylig en «ladepark» i Leipzig, med 12 ladere à 350 kW. Foto: Porsche

Så langt har Tesla 61 Supercharger-stasjoner med til sammen 816 ladestolper. Flere er på gang, blant annet får Finnmark en Supercharger-stasjon i løpet av året.

Men raskest i Europa blir Liertoppen ikke. For bare noen dager siden åpnet Porsche det de kaller en ny «ladepark» i Leipzig, med 12 ladepunkter som kan levere 350 kW hver.