Nå kommer sensorene som måler fukt inne i gulv og vegger. Trådløst

Den svenske fuktsensoren er tynnere enn et frimerke og kommer for salg i Norge i februar eller mars. Snart kommer også «Bergeskruen», et norsk patent med batteri som gir varsel når fuktighetsnivået stiger inne i veggen.

Den største fordelen med disse sensorene er at man kan måle relativ fuktighet inne i gulv og vegger uten å røre noe som helst. Dagens fuktmålere krever at man åpner området man vil undersøke. På et baderom kan det bli svært kostbart enten det er en lekkasje der eller ikke.

Sensoren fra Invisense er utvilsomt enklest å montere. De er utstyrt med klebemiddel fra 3M og kan klistres opp overalt hvor man vil ha oversikt over fuktighetsnivået. Som bak membranen på badet, i gulvet foran balkongdøra og under vasken på kjøkkenet.

– Helt genialt, sier Kristen Bjerkestrand Skistad i firmaet Flis og interiør, som har montert sensorene i 25 leiligheter i Lierskogen utenfor Drammen.

– Dette er en gave til forsikringsbransjen og burde bli standard i alle nybygg, mener han.

Varer livet ut

Sensoren fra Invisense er passiv, det vil si at den ikke trenger batteri. Den kjemiske sammensetningen skal virke i hele byggets levetid. Patentet er basert på en chip av plast, et polyamid som er belagt med kobber, og en spole eller antenne som er etset inn i polyamidet. På den andre siden er det trykket en krets av kobber, sølv og konduktivt (strømførende) sølv som skaper kondensatorer.

– Uansett hvor tørt det er, vil det alltid være vannmolekyler i lufta som trenger inn i polyamidet. Stoffets elektriske egenskaper endrer seg med fuktigheten i miljøet, og den sluttede strømkretsen får en annen frekvens, sier Bjørn Garplind, administrerende direktør og hovedeier i Invisense.

Bjørn Garplind med skanneren som brukes til å måle fuktigheten i de 0,06 mm tykke sensorene. Foto: Invisense

Rent teknisk begynner målingene med at skanneren sender ut en elektromagnetisk induksjon, som fremkaller en elektrisk reaksjon i sensoren. Ved å kalibrere frekvensene i skanneren og sensoren oppstår resonans, en felles frekvens, og da kan skanneren regne ut en verdi for den relative fuktigheten.

Dette er også årsaken til at komponentene som sitter inne i vegger og gulv, ikke trenger strøm fra batterier.

Påvirkes av metall

Måleinstrumentet eller skanneren kan lese av fuktighet opptil 15 centimeter inn i veggen. Ifølge Garplin vil neste generasjon skannere, som skal være like rundt hjørnet, kunne fange signaler som sitter enda dypere. De eneste forutsetningene for å finne relativ fuktighet i en konstruksjon er da at man vet hvor klistremerkene sitter, og at det ikke er metall i nærheten.

Sensorbrikkene kommer på rull og skal tåle det meste, så lenge det ikke inneholder metall. Det kan påvirke nøyaktigheten. Foto: Invisense

– Siden målingene er basert på elektromagnetisk induksjon, kan metall påvirke målingene, forklarer Garplind.

– Hvor nær for eksempel et metallsluk på badet kan man plassere en sensor?

– Fire centimeter skal være nok, så det er ikke noe problem i praksis, konstaterer han.

Et trafikklyssystem på skanneren viser om den relative luftfuktigheten er som den bør være (grønt lys), i faresonen (gult lys) eller så høy at tiltak bør iverksettes umiddelbart (rødt lys).

– Hvor nøyaktige er disse målingene?

Relativ fuktighet Relativ fuktighet er et mål for mengden vanndamp i lufta.

Temperaturen i lufta avgjør hvor mange vannmolekyler lufta kan holde på før vanndampen begynner å kondensere. Ved enhver temperatur er det en øvre grense for hvor stort vanndampinnhold lufta kan ha: Lufta er mettet med vanndamp.

Den relative fuktigheten er forholdet mellom mengden vanndamp i lufta og den maksimale mengden vanndamp som kan være ved den målte temperaturen. Er lufta mettet med vanndamp, er den relative fuktigheten 100 prosent. Kilde: Store norske leksikon

– De er på pluss minus tre prosent, omtrent det samme som tradisjonelle måleapparater som takstmenn benytter, svarer Garplind.

– Hvordan kan man holde oversikt over hvor sensorene sitter, for eksempel når man skal selge en leilighet etter noen år?

– Ved montering registreres alle sensorene i en database med informasjon om hvor de står og hvilke materialer de har rundt seg. Her skal det også ligge opplysninger om nominelle grenseverdier for de ulike materialene., sier Garplind.

Invisense-systemet er utviklet ved Universitetet i Linkøping och Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (Rise). Måleapparatet skal allerede være i bruk av eiendomsutviklere i Sverige og Finland. I Norge har det vært testet ut av blant andre tidligere nevnte Flis og Interiør på Lier.

Tester etter et halvt år

– Disse brikkene burde vært installert i alle hus og leiligheter, gjentar Kristen Bjerkestrand Skistad, som er partner og salgssjef i selskapet.

– Hvorfor det?

– De gjør at du kan måle fuktighet på badet og andre kritiske steder uten å løsne en eneste flis. De er så tynne at du kan feste dem overalt, og de tåler det meste, sier Bjerkestrand Skistad.

Han forteller at i de 25 leilighetene som de har utstyrt med sensorene, kommer de til å måle fuktigheten etter et halvt år.

Normalt er sensorbrikken plassert bak membraner og tettesjikt inne i veggen. Måleinstrumentet kan fange signalene gjennom de fleste materialer inntil 15 centimeter inn i vegger og gulv. Illustrasjon: Invisense

– Det gir trygghet for både oss og kunden. Med tanke på hvilke utbedringer vi snakker om når fuktighet har fått utvikle seg over lang tid, vil jeg tro at forsikringsselskapene også har interesse av dette, sier Bjerkestrand Skistad.

Ikke desto mindre bygger firmaet hans våtrom uten fuktsensorer nå. Lierskogen er et prøveprosjekt.

– Det skyldes ikke at det er noe galt med løsningen, men at det ikke foreligger salgsmateriell på norsk. Det er vi avhengig av for å overbevise kundene våre, begrunner Bjerkestrand Skistad.

Vil kunne leie skannere

Bjørn Garplind i Invisense forteller at de ikke har lagt en ferdig forretningsstrategi for Norge ennå. Samtidig avslører han at de nettopp har fått en norsk forhandlerkjede på plass, nærmere bestemt Duri Fagprofil i Oslo.

– Hvilke priser kan vi vente i Norge?

– Slikt prises jo ulikt etter hvor i næringskjeden du befinner deg, og den norske modellen er ikke klar ennå. I Sverige selger vi pakker for ulike rom. For sluttkunder kommer det på rundt 5000 kroner og oppover per våtrom, noe som kan inkludere én måling. For en hel villa koster det fra 20.000 kroner, og da er alle risikokonstruksjoner målbare, sier Garplind.

Han forteller at de ønsker å alliere seg med den norske takseringsbransjen og sertifisere såkalte målepartnere, fagfolk som kan ta seg av målingene.

– Så håndverkere og vanlige folk kan ikke bruke skanneren?

– Jo, om ikke lenge vil det bli mulig å leie skannere. Både den og skyløsningen vår er veldig enkel i bruk, så det kan hvem som helst gjøre, men tolkningen av resultatene må en fagkyndig ta seg av, presiserer Garplind.

Bergeskruen: Norsk patent med varsling

Når vi beskriver det svenske produktet for fagdirektør Espen Fuglesang i Norsk Takst, får vi umiddelbart spørsmål om produktet inneholder en varslingsfunksjon. Det gjør det ikke.

– Da er man avhengig av en prosedyre for hvordan og hvor ofte kontrollene gjennomføres. Det må foregå med en viss hyppighet for at feil skal avdekkes før skadene brer om seg, sier Fuglesang.

Norsk Takst Etablert 1. januar 2018 da Norges Takseringsforbund og Nito Takst slo seg sammen.

Bransjeorganisasjon for landets takstmenn og takstforetak.

Medlemmene utfører takstoppdrag over hele landet på fagfelt som bolig, næringseiendom, skade, landbruk, el, teknologi- og spesialområder. Kilde: Norsk Takst

I tillegg til å være fagdirektør i Norsk Takst, som er bransjeorganisasjonen for takstmenn og takstforetak i Norge, er Fuglesang administrerende direktør i Norges Eiendomsakademi. Han har selv vært med på å utvikle Bergeskruen, som er en konkurrent til Invisense, og som kommer på markedet i mai. Selskapet Berge AS, som ble opprettet i starten av 2018, er oppgitt som produsent av skruen.

– Skruen kan både monteres under bygging og ettermonteres. Et trådløst system gjør at man kan følge med på fuktighetsnivåene i sanntid, og man kan bli varslet for eksempel på mobilen hvis verdiene blir faretruende, sier Fuglesang.

– Ikke tatt i bruk billige løsninger

Planlagt lansering er mai 2019, men Berge har allerede begynt å tilby salgslisenser til medlemmer av Norsk Takst. Skruen består av en hylse med et batter omtrent på størrelse med et vanlig AA-batteri, gjenger ved skruehodet og et lokk som fås i forskjellige farger. Sensorene som måler relativ fuktighet og temperatur, sitter i hver ende av skruen. Lokket som blir synlig på veggen, er 22 millimeter i diameter og stikker 2 millimeter ut. Skruen er 75 millimeter lang og kan forlenges ved hjelp av skjøtestykker ved behov.

Bergeskruen er batterdidervet og har sensorer som måler fuktighet og temperatur i begge ender. Et trådløst smalbåndnettverk kan sende signaler og varslinger til for eksempel borettslagsleder og forsikringsselskap. Illustrasjon: Berge

– Vil ikke denne skruen være en lekkasjerisiko i seg selv i et baderom?

– Nei, den skal ikke monteres på fliseveggen, men skrus inn fra den andre siden, i tilstøtende rom. Eller i taket i etasjen under når det er baderomgulvet man vil kontrollere, sier Fuglesang.

Han forsikrer at produktet holder høy kvalitet.

– Denne skruen og sensorteknologien har industrikvalitet. Dette er ikke noe billig skit, bedyrer han.

Fagdirektør Espen Fuglesang i Norsk Takst har vært sentral i utviklingen av den nye smartskruen som måler fuktighet og temperatur. Foto: Nito Takst

– Hvor mange penger snakker vi om?

– Akkurat hva prisen vil ligge på, må du snakke med Berge om, det er de som skal selge produktet. Med tanke på hvilke utbedringskostnader man eventuelt slipper ved å bli varslet med en gang det er noe galt, vil dette utvilsomt ha stor verdi, svarer Fuglesang og viser til råte og muggsopp i innvendige konstruksjoner som eksempler på kostbare konsekvenser av langvarig kondens eller vanninnsig i gulv og vegger.

Lang batterilevetid

Daglig leder i Berge AS, Pål Bjørdal, sier de skal markedsføre Bergeskruen over hele Norden og i deler av Europa for øvrig. På nettsidene til nysatsningen er alt på engelsk. Selskapet presenteres som et joint-venture mellom Norsk Takst og Estate Media i samarbeid med Vestrum Consulting og Meshtech.

Pål Bjørdal er daglig leder i firmaet som skal markedsføre og selge Bergeskruen. Foto: Berge

Det er sistnevnte som skal levere IoT-løsningen som skal sørge for at sensorene kan kommunisere med en gateway-enhet, slik at man kan få alle dataene opp på en mobil- eller pc-skjerm. Kommunikasjonen mellon gatewayen og skytjenesten er basert på NBIoT (narrowband IoT), som har dekning i hele Norge. Et mesh-nettverk skal sørge for spredningen av de lavfrekvente BLE-signalene. BLE står for Bluetooth Low Energy og brukes til tingenes internett, trådløse nettverk som krever langt mindre energi enn klassisk blåtannteknologi.

– Det er derfor batterilevetiden er så lang, hele ti år, sier Bjørdal.

– Vil man få varsel når et batteri må skiftes?

– Ja, og da kan vil man enten bytte batteri eller velge å sette inn en ny sensor som sannsynligvis har fått mange nye finesser, forsikrer Bjørdal, som er utdannet maskiningeniør i tillegg til en master i prosjektledelse. Han har hatt ulike lederstillinger i Telenor og Dyno Industrier før han gikk til Berge.

– Ved minste tilløp til fuktskade vil brukerne bli varslet. Vi selger en totalpakke med skadeoppfølging inkludert, så varselet vil også gå til oss og til forsikringsselskapet, sier Bjørdal.

Vil tilby forsikringsavtaler

Fuktmålingene til Bergeskruene, som plasseres strategisk rundt i bygningen, kan overvåkes i sanntid på mobil- eller pc-skjerm. Illustrasjon: Berge

Foreløpig har Berge en intensjonsavtale om muttesting med Tryg Forsikring, men flere forsikringsselskaper er på gang, skal vi tro Bjørdal.

– Det er klart skadebegrensning er i forsikringsselskapenes interesse. Dette vil også være til hjelp i erstatningssaker ettersom man vil kunne påvise nøyaktig når en skade oppsto. Garantitiden på nye bad er ti år, så alle profesjonelle eiendomsutviklere burde ha dette, mener Bjørdal.

– Det vil bli for dyrt for privatmarkedet?

– Det tror jeg ikke, men det er ikke det markedet vi satser på i første omgang. Det må nok komme insentiver fra forsikringsbransjen først, enten i form av tilskudd til innkjøp eller i form av lavere forsikringspremie.

– Hvilket prisnivå vil dere legge dere på?

– Vårt hovedmarked vil i første omgang være borettslag og profesjonelle eiendomsutviklere, og der vil pris være helt avhengig av størrelse og kompleksitet på installasjonen. Jeg tror vi skal klare å komme ned på fire–fem tusen for et opplegg med tre sensorer fordelt på våtrom og kjøkken, inkludert installasjon, anslår Bjørdal.

Aller først skal smartskruen gjennom flere tester og sertifiseringer. Så er altså planen at de første monteringene kan skje fra mai måned.

Fri konkurranse?

I styret til Berge fagdirektør Espen Fuglesang i Norsk Takst, som organiserer norske takstmenn og takstforetak. Gjennom Norsk Takst tilbyr Berge AS forhandleravtaler til medlemmene.

– Hvordan skal andre utviklere av fuktsensorer kunne ta opp konkurransen med dere når du som utvikler av Bergeskruen sitter i en så sentral posisjon?

– Dette er et marked hvor det kommer til å komme flere aktører på markedet, men vi mener at vi har et konsept som skiller seg i betydelig grad fra andre aktører som vi ser i dag. Berge vil lage verktøy og hjelpemidler for takst-bransjen, og fuktsensoren er bare den første av en rekke av slike verktøy, svarer Espen Fuglesang.

– Dette er helt i henhold til den strategien som er lagt til grunn for Norsk Takst som organisasjon, hvor det skal utvikles verktøy og markeder for takstmenn for å sikre utvikling og fremtidig relevans. Medlemmene i Norsk Takst står fritt i forhold til om de velger å benytte seg av dette, eller om de ønsker å bruke andre leverandører, utdyper han.