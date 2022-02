Nå kommer Geely til Norge

Kinesiske Geely er klare for det norske markedet. Det er Gill Gruppen som skal være importør for bilene, og første modell ut er kompakt-SUV-en Geely Geometry C.

Geely er den privateide kinesiske bilprodusenten som eier blant annet Volvo og Polestar.

Bilen har ikke spesielt voldsom ytelse, med med forhjulstrekk og 150 kilowatt Nidec-produsert motor med moment på inntil 310 newtonmeter er den kraftigere enn for eksempel Hyundai Kona eller MG ZS. Den gjør null til hundre på rundt 7 sekunder.

460 kilometer rekkevidde

Geometry C kommer med batteri fra CATL med 53 eller 70 kilowattimer, som gir 350 eller 460 kilometer rekkevidde etter WLTP-kjøresyklus. Bilen kan hurtiglades med inntil 75 kilowatt, som skal kunne lade batteriet fra 20 til 80 prosent på litt over en halvtime.

På bilmerkets kinesiske nettsider leser vi at bilen skal være godt utstyrt med førerassistentfunksjoner, at du kan bruke mobilen din som nøkkel, at bilen har parkeringsassistent, LED-hovedlykter

Om alt dette utstyret blir tilgjengelig på bilene som skal selges i Norge vet vi foreløpig ikke. Bilen er tilgjengelig i åtte utstyrsnivåer i hjemlandet, og europeiske varianter blir neppe helt identiske.

Bilen har 12,7 tommer berøringsskjerm. Foto: Geely

Allerede i salg utenfor Kina

Geometry C er allerede solgt i noen eksemplarer i Hviterussland og Israel. Ut fra biltester fra disse landene ser det ut til at bilen har fått rimelig god mottakelse. Interiøret beskrives som moderne og elegant, og bilen skal være forholdsvis romslig.

Bilen er 4,43 meter lang, 1,83 meter bred og 1,56 meter høy. Akselavstanden er 2,7 meter. Bagasjerommet skal så vidt vi har klart å finne ut være på 340 liter. Bakkeklaringen skal være 14 centimeter.

Med minste batteri er egenvekten 1545 kg, og med største 1665 kg.

På dashbordet har bilen er 12,3 tommers berøringsskjerm, mens skjermen bak rattet fungerer som instrumentpanel. Bilen fås med stereoanlegg fra Bose, 360 graders kamera og panoramasoltak.

Vi må for øvrig nevne at Geely har et fellesforetak med den hviterussiske kjøretøyprodusenten BelAZ, og bygger Geely-modeller der. Det er for tiden ingen planer om å importere Geely-modeller fra Hviterussland, forteller den norske importøren. Alle biler som skal selges i Norge vil dermed komme direkte fra Kina.

Bilen er bygget på en Geely-utviklet plattform. Foto: Geely

Skal være klar for dyp programvareoppdatering

Fra det vi klarer å tolke fra kinesiske nettsider er Geometry C bygget på Geelys GE2.0-plattform, som blant annet inkluderer varmepumpe og aktiv batteritemperaturkontroll.

Mens for eksempel CMA-plattformen Volvo, Polestar og andre Geely-merker bruker er utviklet i samarbeid mellom Volvo og Geely, skal GE2.0-plattformen være utviklet av Geely alene.

Den skal så vidt vi forstår være klargjort for 5G, og er utviklet med tanke på at bilene en gang i fremtiden skal være selvkjørende. Geometry C skal være den første bilen som lanseres med IT-arkitekturen Geometry +, som er klargjort for dyp oppdatering av bilens programvare over internett, omtrent som hos Tesla.

Norske priser foreløpig ikke kjent

Prisene er ikke kjent, men i Kina går de for tilsvarende 183.000 til 260.000 kroner. Vi antar prisene vil være en del høyere i Norge.

Importøren har så langt ingen prisantydninger eller tidspunkt for salgsstart, men i pressemeldingen heter det at det forventes at modellene «forventes å få en meget konkurransedyktig pris til tross for et svært omfattende utstyrsnivå».