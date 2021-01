Nå kommer bygg-emballasjen som kan brukes om igjen og om igjen

Byggebransjen står for opp mot 40 prosent av alt avfall her i landet, og bransjen må belage seg på strengere krav til avfallsreduksjon framover. Emballasje utgjør en stor del av byggavfallet, og Emballasjedirektivet, som er en del av EUs handlingsplan for sirkulær økonomi, krever at 55 prosent av emballasjen skal gjenvinnes innen 2030. Bruken av resirkulert plast skal økes.