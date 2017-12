Nå kan nordmenn få bedre erstatning etter naturskader

Fra og med 1. januar blir det mulig å få erstattet verdien av en tomt, for så å bygge et tryggere sted.

Finans Norge, som er hovedorganisasjon for finansnæringen i Norge, har sammen med forsikringsnæringen jobbet for en lovendring. Organisasjonen sier i en pressemelding at de sammen med næringen lenge har påpekt at «det er uklokt å bygge opp igjen boliger eller hytter på tomter der det er stor sannsynlighet for at de kan rammes av nye naturskader.»

Lovendringen fører også med seg at selv om huset bare delvis er skadd, så vil man etter ny lov få dekket fullverdien av huset og tomta dersom det ikke gis tillatelse til gjenoppføring på «gammel» tomt.

Finans Norge omtaler tiltaket som et av mange grep samfunnet må ta for å tilpasse seg et villere klima.

– Suksesshistorie

Direktør for skadeforsikringsområdet i Finans Norge, Hege Hodnesdal, sier at for dem er lovendringen en suksesshistorie.

– Vi er opptatt av å skape trygghet og forutsigbarhet. Vi så at naturskadeordningen slik den var, ikke fullt ut dekket den ambisjonen, sier Hodnesdal, og forklarer konkret hva som endrer seg.

– Hvis du er så uheldig å bli utsatt for en naturskade, for eksempel flom, og i etterkant får beskjed om at det er for stor risiko å bo på den tomta, så vil du da få hus og tomteverdi erstattet, slik at du kan etablere deg på et trygt sted. Heller enn slik det er nå, at du får erstattet skadene på huset, men får ingen erstatning for tomten, og kanskje ikke har økonomi til å flytte.

Hodnesdal sier at selv om det ikke nødvendigvis er så mange tilfeller der lovendringen vil spille inn, så er det dramatisk for dem det gjelder.

Tre alternativer

Det er to forhold som gjør at kunder kan kreve erstatning for tomta. Den første går på at bolig- eller fritidshus blir skadd i en naturulykke, og den andre er at grunnen under et brannforsikret bolig- eller fritidshus har blitt ustabil som følge av en naturulykke.

Dersom ulykken kun rammer tomta, så gir det ikke rett til tomteerstatning. Loven åpner også for alternativet at heller enn å erstatte tomtas omsetningsverdi, så kan forsikringsselskapet som et alternativ sikre eiendommen.

For å bruke det siste alternativet, er det tre forutsetninger som må på plass.