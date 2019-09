Nå kan du kjøpe disse robot-bikkjene

Robotene fra Boston Dynamics har jevnlig fått stor oppmerksomhet for sine svært livaktige roboter. Videoer har vist hvordan de stadig utvikler seg fra enkle laboratorietriks til avanserte samarbeidsmønstre og autonom oppførsel.

Nå erklærer Boston Dynamics at robothunden Spot er satt i masseproduksjon og klar for nye eiere. De skal være veldig snille og arbeidsomme, og bjeffer ikke på fremmede.

Se reklamevideoen for Spot øverst i artikkelen.

Atlas

Humanoiden Atlas er om mulig enda mer fascinerende, om ikke helt klar for det kommersielle markedet ennå. I denne videoen kan vi se helt nye triks, blant annet et elegant splitthopp. For bare et år siden kunne den vise sine parkour-triks. De myke bevegelsene og balansen er nå tatt til nye høyder.

Robotene fra Boston Dynamics bruker primært stereokameraer i 360 grader for å orientere seg i terrenget. Noen prototyper har også hatt montert laserscenner (LiDAR), men det ser ikke ut til å være nødvendig for alle bruksområder. Med simultan lokalisering og kartlegging (SLAM) kan den orientere seg i de fleste miljøer, og den skal være godt egnet til å bevege seg på byggeplasser, katastrofeområder og andre utilgjengelige steder. Det følger med egne programmeringsgrensesnitt (API-er) for å kunne tilpasse roboten egne bruksområder, inkludert autonome retningslinjer.

Ny vakthund?

Selskapet nevner bruksområder som søk og redning, byggebransjen, olje og gass og «sikkerhet». Den kan altså brukes som en vakthund.

Hunden går 1,8 meter i sekundet, omtrent vanlig gangfart. Det utskiftbare batteriet skal vare i 90 minutter. Nyttelasten er 14 kilo.

Boston Dynamics har sitt opprinnelige utspring fra Massachusetts Institute of Technology i USA.