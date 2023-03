Nå kan du kjøpe deg et bilmerke

Tilbake i 2017 lanserte Sono Motors sin solcellebil Sion. Men interessen har vært svak, og det har vært vanskelig å skaffe midler. Dermed gikk det som det måtte med solcellebilen. Den slår følge med nederlandske Lightyear, som nylig også måtte kaste inn håndkleet.

Selskapet bak, Sono Motors, er ikke konkurs. De fortsetter å jobbe med solcelleløsninger for kjøretøy. En egen bil blir det ikke noe av med det første.

Det er likevel et lite glimt av håp for solcellebilen. Etter at det ble klart at Sono Motors stopper utviklingen av bilen, er hele prosjektet nå til salgs. De har satt opp en egen salgsside for prosjektet på sine hjemmesider.

Det vil si at en investor kan komme inn og kjøpe rettigheter, allerede utført testing, sertifiseringer som er gitt og produksjonsutstyr for karosseri og drivlinje.

Ikke typegodkjent

De lover også en profesjonell overlevering av produktet fra utviklerteamet bak. Ettersom de fleste av disse antakelig snart står uten jobb, vil det trolig også være mulig å hanke inn en og annen ingeniør som har inngående kunnskap om Sion.

Dette vil innebære at en eventuell oppkjøper også er villig til å ta på seg resten av testingen som må til for å få bilen typegodkjent. For helt i mål var produsenten ikke, og det er fremdeles en del som gjenstår.

Sono Motors hadde 45.000 reservasjoner og forhåndsbestillinger av bilen. Selskapet gikk imidlertid tom for penger og forsøkte å sikre midler ved å få et visst antall av reservasjonsholderne til å betale inn et depositum slik at de hadde 100 millioner euro på bok. De klarte å skaffe halvparten av dette.

En eventuell kjøper får med rubbel og bit, inkludert prototyper og deler som er produsert. Foto: Sono Motors

Skulle produsere 275.000 biler i Finland

Bilen skulle etter planen settes i produksjon om et års tid – hos Valmet Automotive i Finland.

Produksjonen av bilen var viktig for fabrikken, skriver Yle.fi. Sono Motors skulle være en av deres største kunder de neste årene. Valmet skulle produsere 275.000 biler for Sono Motors over en periode på sju år.

Valmet Automotive skulle starte produksjonen mot slutten av året. De produserte også solcellebilen fra Lightyear, som heller ikke blir noe av.

Fra før har Valmet Automotive varslet at de vil ha behov for å nedbemanne som følge av redusert bilproduksjon i 2023. De produserer i dag biler for Mercedes-Benz og har tidligere produsert for en rekke bilmerker, inkludert Think mellom 2009 og 2011.

Ettersom Sion-prosjektet er til salgs, er det ikke fullstendig utelukket at det likevel kan bli produksjon av bilen i Finland. Det er ikke kjent om noen har vist interesse for å ta over prosjektet.