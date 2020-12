Nå kan det bli lettere å gjenbruke betong. Vanlig jord har forbløffende virkning på fryktet giftstoff

Det var stor jubel i betongbransjen da myndighetene hevet grenseverdien for seksverdig krom i sommer. Den nye regelen gjaldt gjenbruksbetong, altså betong fra rivningsprosjekter som brukes om igjen til for eksempel veifyllinger. Ikke bare ble grenseverdien hevet, den ble firedoblet fra to til åtte milligram per kilo betong.