Nå har Tesla solgt 50.000 biler i Norge

Kneiken er overstått. Etter svakt salg i de to første månedene av 2020, har Tesla nå passert 50.000 registrerte biler i Norge. Med over 16.000 solgte eksemplarer på et drøyt år er Model 3 Norges nye folkevogn. Likevel kjører det langt flere Model S på veiene våre – det finnes mer enn 20.600 Model S her til lands. Model X har funnet noe over 13.000 eiere, mens det finnes 111 eksemplarer av Teslas første forsøkskanin: den lille, åpne toseteren Roadster.

Frederic den første

– 50.000 Teslaer? Veldig gøy å høre, sier Bellona-grunnlegger Frederic Hauge.

I 2009 ble han og Bellona eier av Norges aller første Tesla – en Roadster med chassisnummer ti.

– En fantastisk morsom bil! Den eies av fortsatt av Bellona, tas godt vare på og brukes ennå, sier Bellona-grunnleggeren.

– Jeg var på besøk hos Tesla første gang i 2008. Da hadde de 70 ansatte, og feiret at de ti første roadsterne sto ferdige utenfor. Da skjønte jeg at Norge hadde mye å lære. Det handler om å ha en helt annen tankegang enn i Norge, her skal vi liksom ikke gjøre ting før det er helt klart. Ideen med Roadster var å få kilometer og erfaring ved å teste ut batteriene, sier Bellona-lederen.

Han er ikke i tvil om at Teslas betydning for utviklingen.

– Tesla har vært en «game changer», ikke bare for Norge, men for hele bilindustrien, sier Hauge.

Som ikke bare har skrevet seg inn i historiebøkene med å ha Norges første Roadster.

– Jeg har også den første Model S som ble solgt i Europa. Den bruker jeg fortsatt!

NAF: – Ikke bare solskinn

– Tesla utfordrer bilbransjen. Ikke bare i Norge, men i hele verden. De representerer noe helt nytt, som resten av bransjen nå prøver å ta igjen.

– Tesla har utfordret bilbransjen i hele verden, sier Nils Sødal i NAF. Foto: NAF

Det sier Nils Sødal, som er kommunikasjonsrådgiver i Norges Automobil-Forbund. Han ser på Tesla som den første rene elbilprodusenten med suksess.

– Tesla er et tech-selskap som har satt fire hjul på teknologien. Og teknologien er ikke bare bilen, men et eget økosystem i form av blant annet oppdateringer online og en egen, godt utbygd ladeinfrastruktur, sier Sødal.

– De har også vist at en elbil kan fungere helt fint som eneste bil i en husholdning. Dette av to årsaker: rekkevidde og lading. God rekkevidde kombinert med planlagt utbygging av ladenettverk, gjør at de fremdeles ligger langt foran konkurrentene, sier Sødal.

Men han understreker at Teslas inntreden i Norge ikke bare har vært en solskinnshistorie:

– Den tradisjonelle bransjen har et velfungerende ettermarked med verksteder som Tesla ikke har hatt. Med stadig økende salg og også en god del tekniske problemer, slet de lenge med ekstremt lange ventelister for reparasjon. Det har blitt noe bedre, men viser at det fremdeles er viktig å tenke hele verdikjeden når man selger et produkt. Det er ikke bare å få bilene på veien, man må også kunne hjelpe kundene sine når det oppstår problemer, sier Nils Sødal i NAF.

Varierende tall

Milepælen skjedde like før lunsj mandag. I hvert fall om en skal tro nettstedet teslastats.no, som får sine tall fra Digitaliseringsdirektoratets eget statistikkhimmelrike, data.norge.no. Tesla gir ikke ut slike tall, så er er det lite hjelp å få. Opplysningsrådet for Veitrafikken, som får sine tall fra Statens vegvesen, melder derimot at 50.000-tallet ble nådd allerede før helgen.

– Vi hadde 50.014 Tesla ved utgangen av forrige uke. Hvis vi tar med roadsterne som kom først, har vi 50.126, sier Pål Bruhn, som er avdelingssjef for statistikk hos OFV.

Lasse Edvardsen, IT-konsulenten og mattenerden bak teslastats.no, sier at tallene hans ikke alltid er 100 prosent nøyaktige.

– Databasen jeg henter tall fra er ikke 100 prosent live, sier Edvardsen.

Han sier at det kan være flere årsaker til at tallene ikke alltid stemmer. Edvardsen baserer statistikkene sine på VIN-nummer, det unike ID-nummeret som hver enkelt bil får tildelt på fabrikken.

Model 3 har solgt over 16.000 eksemplarer på et drøyt år. Foto: Tesla

– For Teslaer bygget i USA starter dette nummeret på 5YJ. Har bilen dette nummeret, blir den registrert som en Tesla i mine statistikker. Men det finnes unntak, blant annet kan ombygde biler få et annet chassisnummer. I tillegg er noen biler registrert dobbelt. Hvis skiltene blir stjålet, får du et nytt skiltnummer. La meg se, sier Edvardsen mens tastaturet hans lager klakkelyder.

– 593 biler er registrert dobbelt, sier han.

Edvardsen er også mannen bak elbilstatistikk.no. Databasene hans ble unnfanget da han selv satt og fingertrommet på skrivebordet mens han ventet på å få sin egen Model S i 2013. En kombinasjon av kameraene på Drammen havn og offentlige databaser var alt som skulle til, og Edvardsen tenkte at også andre kunne ha interesse for slike tall. Det fikk han rett i:

– I februar hadde jeg 119.000 unike brukere på teslastats.no, sier Lasse Edvardsen.

– Veldig mye av trafikken kommer fra utlandet. Folk følger med på hva som skjer i Norge!

– Har ikke forandret Norge

Egil Steinsland, kommunikasjonssjef i Norges Bilbransjeforbund, ser litt annerledes på Teslas inntreden på norsk jord.

– Det er ikke ofte det kommer helt nye aktører inn i bilmarkedet, så det har vært et friskt pust. I hovedsak har nok ikke Tesla endret norsk bilbransje, men suksessen har i hvert fall vært et eksempel på at det er mulig å lykkes med elektriske biler, sier Steinsland.

Han understreker at Norge ikke er avgjørende for hvilke biler de ulike fabrikkene velger å produsere.

– Flere internasjonale bilbransjetopper har pekt på Tesla som en av årsakene til økt satsing på elektriske bilmodeller. Men hovedgrunnen til at stadig flere produsenter i stadig sterkere grad satser elektrisk er EUs klimamål, bedre kjent som 95 grams-målet, sier Steinsland.

– Har banet vei

Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening, sier at det ikke er tvil om at Tesla har vært banebrytende.

– De har banet vei for etablerte bilprodusenter, som tidligere hadde liten tro på elbiler. Nå er nok Teslas fremste konkurransefortrinn ladeinfrastrukturen, som også utfordrer de mer tradisjonelle bilprodusentene. Tesla har ikke minst vært viktig for folks syn på elbiler – at elbiler ble noe kult har Tesla mye av æren for, sier Christina Bu i Norsk elbilforening.

At Elon Musk & co. har passert 50.000 elbiler solgt i Norge, betyr ikke at bilmerket topper salgslistene. Nissan har solgt over 65.000 elbiler her til lands, mens VW ligger på andreplass med nær 53.500.

For øvrig har 166 Teslaer blitt vraket siden 2015, ifølge tall fra OFV.