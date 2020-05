Nå har Storbritannia vært kullfritt i over én måned

I slutten av april tangerte Storbritannia den forrige rekorden for hvor lenge strømnettet har vært uten kullenergi i miksen. Den forrige rekorden var på 18 dager, 6 timer og 10 minutter, og ble satt 4. juni i fjor.

Da rekorden ble slått 28. april, kunne de markere over 438 timer og 10 minutter siden den siste kullgeneratoren leverte strøm til nettet, rundt midnatt torsdag 9. april. Det var da den lengste perioden siden 1882.

Nå har Storbritannia passert 31 dager, altså en hel måned, uten bruk av kullkraft.

Dette er det lengste strekket uten bruk av energi fra kull i landet siden den industrielle revolusjonen. Mandag morgen har landet vært kullfritt i over 750 timer.

Korona og sol

Deler av årsaken til at det nå settes ny rekord er en kraftig nedgang i elektrisitetsbehovet på grunn av tiltak mot koronaviruset.

Etterspørselen har nådd svært lave nivåer ettersom skoler, butikker, fabrikker og restauranter har måttet holde stengt siden slutten av mars. Økningen i bruk av elektrisitet blant vanlige forbrukere, er ikke nok til å gjøre opp for fallet i industriell bruk av strøm.

– Fordi vi nå ha lavere etterspørsel, kan vi bruke en høyere andel av sol, vind og atomkraft. 2020 vil mest sannsynlig blir det året med lavest karbonutslipp fra elektrisitetsproduksjonen noensinne, melder National Grid.

Samtidig kan ikke pandemien ta hele æren for den kullfrie rekorden. For det har i tillegg vært en økning i produksjonen av solenergi. Storbritannia satte 20. april også rekord for solenergi, hvor solparker produserte mer en 9,6 GW elektrisitet for første gang.

– Et år for rekorder

Den kullfrie rekorden kommer ganske nøyaktig tre år etter at strømnettet hadde en kullfri periode på over 24 timer for første gang i de senere årene. Siden den gang har det vært stadig flere og stadig lengre perioder uten kull, økende år for år.

Mange av Storbritannias kullkraftverk har nå stengt ned, og det er i dag bare fire igjen. Kullkraft vil være forbudt i landet fra 2025.

I fjor utgjorde kullkraft kun 2,1 prosent av den totale energimiksen i Storbritannia. For bare fire år siden kom nærmere en fjerdedel av landets elektrisitet fra kull.

Fintan Slye, administrerende direktør for National Grid ESO, sier i en melding at 2020 ligger an til å bli et år for rekorder for det britiske strømsystemet.

– I løpet av få dager har vi satt ny rekord for produksjon av solenergi og den lengste kullfrie perioden. Det etterfølger dessuten to av de grønneste månedene vi har registrert, fra starten av året. Dette understreker utviklingen i arbeidet mot målet om å kunne operere strømnettet med kun utslippsfrie energikilder innen 2025, sier han.