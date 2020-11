Nå har «Spot» hatt sin første arbeidsuke i Norskehavet

Aker BP og Cognite har testet bruk av robothunden «Spot» til autonome inspeksjoner og innsamling av sensordata på det flytende produksjonsskipet Skarv i Norskehavet.

Det var i februar at det ble klart at «Spot» skulle flytte inn på Skarv-feltet, for å teste robotens evner til å gjennomføre oppgaver offshore.

Aker BP melder at den firbeinte roboten nå har hatt sin første «arbeidsuke» offshore, 210 kilometer vest for Sandnessjøen.

Alle registrerte data ble overført til Aker BPs systemer i sanntid, gjennom skybasert programvare fra Cognite. Nå har selskapene fått testet og verifisert at at mobilitetet til «Spot» offshore, og kommunikasjonen mellom Cognite Data Fusion og Aker BP fungerer som den skal.

Fjernstyrt fra hjemmekontoret

Roboten inngår i et omfattende pionérarbeid som Aker BP, i samarbeid med Cognite, gjennomfører for testing av roboter og droner offshore.

– Vi er ivrige etter å utforske hvordan robottekniske systemer kan gjøre offshore-operasjoner tryggere, mer effektive og mer bærekraftige. Spots offshorebesøk på Skarv er et lite skritt i å nå Aker BPs visjon om å digitalisere all vår virksomhet fra vugge til grav for å øke produktiviteten, forbedre kvaliteten og forbedre sikkerheten til våre ansatte, sier Karl Johnny Hersvik, administrerende direktør i Aker BP, i meldingen.

Den firebeinte robothunden Spot er utviklet av selskapet Boston Dynamics.

Sammen med det globale software-selskapet Cognite har Aker BP deltatt i et prosjekt hvor roboten er utstyrt med kamera og mikrofon for gjennomføring av autonome runder med innsamling av 360-bilder, akustiske data for tilstandsovervåkning, avlesning av manometerverdier og fjernstyring fra land i et reelt offshore miljø.

Ifølge Cognite fikk de informasjon fra Spot tilgjengelig i løpet av millisekunder.

– «Spot» ble fjernstyrt fra et hjemmekontor på land, og viser hvordan roboter og digitale tvillinger kan ha synergier og forsterke hverandre, opplyser selskapene.

Autonome inspeksjoner

I prosjektet skal robotene blant annet testes for deres evne til å gjennomføre autonome inspeksjoner, innsamling av høykvalitetsdata og automatiske rapporteringer.

Blant oppgavene til de ulike robotene er inspeksjoner fra luften og under vann, å respondere på lekkasjer, gjennomføre oppgaver som kan fjerne mennesker fra farlige omgivelser, og gi operatører på land video og VR-bilder fra plattformen.

For Spots del hadde Aker BP og Cognite allerede testet robotens mobile evner på plattformen gjennom simuleringer av olje og gass-miljø før den ble plassert offshore, for å sikre at den får tilgang til steder på anlegget hvor mer tradisjonelle løsninger for automasjon ikke kommer til.

En video av simuleringen kan du se under:

Skal forutse vedlikeholdsbehov

Det skal også være et mål at datene som robotene samler inn på sikt kan brukes til å forutse hvor og når det er behov for vedlikehold og reparasjoner før behovet oppstår. Gjennom kunstig intelligens og maskinlæring er tanken at predikativt vedlikehold kan spare selskapet for potensielt store summer, hvis man greier å forutse og forhindre dyre driftsavbrudd, fortalte informasjonsdirektør Tore Langballe til Kapital i august fjor.

– På sikt vil vi kunne designe våre nye plattformer, greenfields, til i større grad å bli støttet av roboter. Noe som igjen vil tilrettelegge for ubemannede plattformer og dermed reduserte driftskostnader, sa Langballe til Kapital.

I forbindelse med lansering av prosjektet i februar var også Boston Dynamics til stede.

– Vi er spente på å se innovative partnere som Cognite validere Spots evner til å redusere risiko for mennesker og skape verdier for energiindustrien, sa Michael Perry i Boston Dynamics.