Nå har oljebransjen bare 15.000 kroner igjen til millionlønn i snitt

Mens arbeidsledigheten blant ingeniører er så lav som én prosent, kryper lønna enda nærmere en million kroner for Tekna-medlemmer i oljebransjen.

I kroner er oljebransjen enda litt nærmere 1 million kroner i årslønn.

Gjennomsnittslønna for Tekna-medlemmer i 2019 gir nok til både smør og salt på bordet, uansett sektor.

Oljebransjen øker mest

Prosentvis har oljebransjen aldri hatt et større lønnsmessig forsprang på resten av privat sektor. De siste 15 årene har oljebransjen dratt ifra, jevnt og trutt, og gjennomsnittslønna i oljen ligger nå på 112 prosent av lønna i privat sektor.

Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg synes det er helt på sin plass at oljelønna går opp.

– Det er en bransje som i flere år kvittet seg med mye folk. De må nå få folk tilbake, og da må de bruke lønn som virkemiddel, sier Randeberg.

Tekna ønsker lønnsdannelse lokalt, der hver enkelt bedrift tilpasser lønnstillegget til sitt marked og etter hvor godt bedriften gjør det.

– De ansatte tar risikoen når det er dårlige tider, og skal ha betalt når det er gode tider, sier Randeberg.

Tallene for de siste årene viser at petroleumsbransjen har dratt fra i årene etter oljekrisen:

Unge vil jobbe med grønn energi

Randeberg mener at de unge kan motiveres til å jobbe med grønne energiformer av andre faktorer enn at lønnen er best.

– Det er bransjer med en spennende fremtid, der det skjer masse på teknologiutvikling, sier Randeberg.

– Vi vet at våre medlemmer er veldig opptatt av faget sitt og går til de mest spennende oppgavene.

Det lønner seg å begynne i kommunen

Helt nytt i år er at begynnerlønna i kommunal sektor er bedre enn i privat sektor. Det er ikke snakk om mange kroner mer i årslønn, men at beløpet er høyere, er nytt.

De unge som også tenker på lønn, kan søke seg til kommunal sektor, der begynnerlønna er høyest i år.

Det er noe helt nytt at kommunal sektor er lønnsledende for nyutdannede.

Vil ha meningsfylte oppgaver

Marianne Holen, etatssjef for vann og avløp i Fredrikstad kommune, synes det er gledelig at lønnsstatistikken viser at begynnerlønnen er konkurransedyktig.

Også lokalt ser Fredrikstad at begynnerlønnen er mer konkurransedyktig enn tidligere. Det har en sammenheng med at de ofte tilbyr tilsvarende lønn som den tidligere ansatte hadde, forteller Holen. Det kan være en fordel ved rekruttering av unge ingeniører fremover, mener hun.

Men Holen har et klart inntrykk av at nyutdannede ikke bare ser på lønn, men også kommer til kommunen også på grunn av oppgavene de får der.

– Mange unge gir uttrykk for at de er opptatt av å gjøre en innsats som har betydning, sier Holen.

Er ikke kommunal jobb usexy lenger?

Hun tror rett og slett kommunen er i ferd med å bli kvitt sitt rykte som traust og usexy.

Etatssjef Marianne Holen i Fredrikstad kommune. Foto: Kjersti Flugstad Eriksen

– Jeg tror det er i ferd med å snu. I hvert fall er de unge som vi har rekruttert de siste årene opptatt av å nettopp det å gjøre en viktig innsats, og at det generelt er utfordrende og spennende oppgaver, sier Holen. Å bidra til beredskap mot klimaendringer kan også være en faktor som motiverer unge, mener hun.

Også Tekna-president Randeberg er glad for utviklingen i kommunal sektor.

– Det er kjempebra. Det betyr at man i kommunal sektor har skjønt at man må sikre seg de beste hodene. Det offentlige Norge står foran store utfordringer, sier Randeberg.

Statlig sektor henger fortsatt etter

Lokale lønnsforhandlinger i kommunene gjør at man kan tilpasse behovet for lønnsøkninger lokalt.

I staten har man nettopp begynt med det samme, men staten henger fortsatt etter.

Statlig begynnerlønn ligger fortsatt godt under privat og kommunal, men lønnsgapet er nå på rundt 50.000 kroner.

For tre år siden lå begynnerlønn i statlig sektor rundt 60.000 kroner under kommunal sektor, og 70.000 kroner under privat sektor.

Gjennomsnittslønna i statlig sektor økte prosentvis minst i år.

Gjennomsnittlig økning i månedslønn i Norge i fjor var ifølge SSB 2,9 prosent.

Yngre medlemsmasse

En faktor som trekker gjennomsnittslønnen ned i år, er at Tekna har fått mange flere medlemmer i den yngre medlemsmasse enn tidligere.

Tallene for årslønn fem og ti år etter eksamen i de ulike sektorene, viser at selv ti år etter eksamen ligger lønna under det som er snittlønn for bransjen. Så noen ringrever med lang ansiennitet drar snittet godt opp.

– De har til salt i grøten, men så har de også tatt lang utdanning og har høy kompetanse, sier Randeberg, og viser til at lønnsnivået for teknologer kan være langt høyere internasjonalt.