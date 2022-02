Nå har Hæren igjen et eget luftvern som ruller sammen med manøveravdelingene

18 år etter at kampluftvernet NALLADS ble lagt ned, har Hæren igjen sitt eget vern mot trusler fra lufta.

De første delene av det gjenoppståtte kampluftvernet, tre såkalte «High Mobility Launcher» (HML), ble levert til Setermoen den første uka i februar.

Allerede uka etter var Humvee-vognene med Amraam-missiler på lasteplanet i aksjon under øvelsen Rein 1.

– Dette er en revitalisering av Brigade Nord som komplett kampsystem, der vi igjen er i stand til å håndtere alle domener innen landstriden. Det styrker vår evne til å følge en mobil manøver, og sikrer overlevelse og overraskelsesmoment, sier Ruben Getz som er sjef for Kampluftvernbatteriet i Artrilleribataljonen.

Omprioriteringer

Ifølge Getz var det prioritering av innsatsforsvar og internasjonale operasjoner, der det i liten grad fantes lufttrusler, som gjorde at NALLADS («Norwegian Advanced Low Level Air Defence System») ble faset ut i 2004.

I februar 2017 var det tid for ny omprioritering, og daværende forsvarsminister Ine Eriksen Søreide lanserte kampluftvernets comeback.

Fem år senere har altså Hæren mottatt første del av leveransen, selv om kampluftvernet formelt gjenoppsto i 2018 med lånemateriell fra Luftforsvaret som også har tre HML-er inkludert i oppgraderte Nasams III.

Ruben Getz er sjef for det nye Kampluftvernbatteriet i Artrilleribataljonen. Foto: Markus Malmin, Forsvaret

Hæren har selvsagt også lent seg på Luftforsvarets Nasams («Norwegian Advanced Surface to Air Missile System»), men dette er langt større enheter som egner seg mer til statisk beskyttelse av for eksempel flyplasser og byer.

Mens de lastebilmonterte utskytningsrampene («canister launcher») vi vanligvis kjenner fra Nasams trenger tid til avmontering, er HML klar til skudd like etter at håndbrekket er på.

– Tja, nå har vi ikke drillet på dette ennå, så jeg tør ikke si hvor lang tid det tar å komme i stilling. Det som iallfall er sikkert, er at HML-ene gjør det mulig å flytte hyppig og øker fleksibiliteten, sier Getz.

Skarpskyting i mai

Begrepet «high mobility» viser ikke bare til kjøretøyets framkommelighet og hastighet, men også på systemets mobilitet der det for egen maskin for eksempel kan rulle kampklar ut av en C-130J Hercules.

Det betyr at HML bidrar med taktisk og strategisk mobilitet. Getz påpeker at mobilitet også oppnås ved at de løsriver seg fra kabel.

En av Luftforsvarets HML som fraktes med en C-130J Hercules. Bilde: Per Erlien Dalløkken

En av årsakene til at plattformen er ei amerikansk Humvee-feltvogn, er at HML stammer fra Raytheons SLAMRAAM-prosjekt («Surface Launched Advanced Medium Range Air-to-Air Missile»), der Kongsberg Aerospace & Defence (KDA) var underleverandør.

KDA leverte den første HML-en til Forsvaret sommeren 2013. Et drøyt år senere ble den første testskytingen gjennomført, på FMVs rakettskytefelt i Vidsel i Nord-Sverige.

Kampluftvernbatteriet på Setermoen erklærte første operative evne (IOC) i fjor sommer, men har ventet på de såkalte effektorene. Da HML var på plass, var de kjappe til å ta dem i bruk, og jobber nå med systemutvikling og prosedyrer for å være klare til fullintegrasjon i brigaden under storøvelsen Cold Response.

Deretter er det videreutvikling og trening som kulminerer i den første skarpskytinga fra norsk jord. Planen er at det skal skje på Andøya i starten av mai.

Skyting med Nasams HML i Sverige i september 2014. Om litt over to måneder er det klart for den første skarpskytinga i Norge. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Shorad neste sommer

Innen luftvern snakkes det ofte om forskjellige lag. HML med sine AIM-120-missiler vil være effektiv på mellomlange hold, mens nærholdskapasiteten i kampluftvernet kommer i neste fase med såkalte Shorad-vogner («Short Range Air Defence»).

Dette er pansrede kjøretøyer av typen ACSV G5 («Armoured Combat Support Vehicle») fra tyske FFG Flensburger Fahrzeugbau GmbH som skal bygges av Ritek på Levanger om noen måneder.

Disse beltegående kampstøttevognene bærer på kortholdsmissilet Iris-T og tilhørende mobilt launchersystem fra tyske Diehl Defence GmbH og radar fra danske Weibel Scientific A/S.

Fra Forsvarsmatriells vintertesting av ACSV G5 på Rena i 2021. Disse kampstøttevognene blir plattform både for kampluftvern, med Iris-T bakpå, og for nye artillerilokaliserinngsradarer med Thales GM200 MM/C, samt lettberger. Foto: Frederik Ringnes/Forsvaret

Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) er systemleverandør og totalintegrator, og det er kommando-, kontroll- og nettverksløsninger fra Nasams som benyttes. Kontrakten ble inngått i november 2019.

Getz sier at Kongsberg har trosset covidutfordringene og jobbet veldig bra med sine underleverandører. Det gjør at de får opp til første ACSV-ene tidlig om et års tid og kan starte vognførerutdanning og testing av selve kjøretøyet. De første leveransene er planlagt i juli 2023.

– Da snakker vi et helt annet «ball game», med dybdeforsvar der de pansrede vognene kan følge de aller fremste avdelingene, sier Getz.

Hæren skal også på nytt få bærbart luftvern, det som på engelsk kalles «man-portable air-defense system» (manpads) og som også forsvant med Nallads. Forsvarsmateriell har som mål å kjøpe inn militær hyllevare som kan leveres allerede i løpet av dette året.