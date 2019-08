Nå har Equinors britiske tungoljefelt Mariner startet produksjonen

Mariner-feltet i den britiske delen av Nordsjøen har nå satt i gang produksjonen. Det melder Equinor som er operatør på feltet og største eier.

De neste 30 årene er det forventet at feltet skal produsere mer enn 300 millioner fat olje.

Men, som Teknisk Ukeblad tidligere har skrevet, er feltet en klimaversting: Oljen er tung og seig, og vil være ekstremt energikrevende å hente opp. Feltet skal ikke elektrifiseres, og gass vil bli faklet.

En rekke forsinkelser

Det er over 30 år siden Mariner ble funnet, men på grunn av den tykke, tunge oljen, var det nødvendig å få på plass ny teknologi for å kunne utvinne oljen lønnsomt. I 2012 bestemte selskapet seg for å bygge ut feltet, som omtales som den største nye utbyggingen på britisk sektor på over 10 år.

Siden har prosjektet blitt forsinket en rekke ganger og har støtt på problemer gang på gang, både gjennom forsinket stålunderstell fra Spania, samt trøbbel under bygging av plattformdekket i Sør-Korea – for deretter å få problemer med været.

Men nå har de endelig kommet i mål og startet produksjonen. Den forventede gjennomsnittlige platåproduksjon er på om lag 55.000 fat olje per dag, med en topp-produksjon på opp mot 70.000 fat olje per dag.

Utbyggingsløsningen for Mariner-feltet består av en produksjons-, bore- og boligplattform med stålunderstell. Oljen eksporteres til en flytende lagringsenhet og fraktes derfra til land i tankskip.

Boringen vil bli utført fra plattformen med støtte fra en oppjekkbar rigg i den innledende fasen. Om lag 100 brønner vil bli boret de første 12-14 årene. Oljen eksporteres til en flytende lagringsenhet og fraktes derfra til land i tankskip.

Det komplekse feltet førte til innovative løsninger. Blant annet kan Mariner drive med tre boreoperasjoner samtidig, der de ved hjelp av boreplattform, en oppjekkbar rigg, samt en «integration completion unit» kan bore to brønner, samtidig som en annen brønn kompletteres.

Håper å øke volumene

Mariner-reservoarene inneholder opp mot 3 milliarder fat olje, 50 prosent mer enn opprinnelig antatt, og den anslåtte utvinningsgraden er økt med 20 prosent siden de besluttet å bygge ut feltet.

– Vi har vi økt reservoarforståelsen vår gjennom innsamling og tolking av ny seismikk. Dette har ført til færre og bedre plasserte brønner og økte ressurser siden prosjektet ble godkjent i 2012. I lys av betydelige tilstedeværende volumer, ser vi klart potensial for ytterligere økning av oljeutvinningen fra Mariner-feltet. Vi vil arbeide for å oppnå dette ved bruk av ny teknologi, ytterligere boring og framtidige tilknytningsmuligheter, sier Anders Opedal, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Equinor, i meldingen fra selskapet.

Utbyggingen er ett av de største industriprosjektene i Storbritannia i senere år, med en prislapp på 7,7 milliarder dollar.