Nå flyr norske F-16 sørover for å trene opp ukrainske flygere

Bodø: Det har gått et halvt år siden regjeringen kunngjorde at Norge vil bidra med F-16-jagerfly og opplæring for å støtte Ukrainas prekære behov for å bygge opp et moderne kampflyvåpen.

Onsdag var pressen invitert til Bodø for å se en siste testflygning med to F-16 som nå reiser til Skrydstrup flystasjon i Danmark for å gå inn i utdanningsopplegget som pågår der.

To fly, ti instruktører

Det er også besluttet å etter hvert donere et antall norske F-16 til Ukraina, men i første omgang er det mest vesentlig å bidra til opplæring av ukrainske piloter og ikke minst bakkepersonell.

I slutten av august kom en kontingent bestående av 73 ukrainere til Flyvestation Skrydstrup sør på Jylland – åtte piloter og resten teknisk personell – for å starte opplæring på F-16-systemet.

Forsvarsdepartementet opplyser at Luftforsvaret allerede stiler opp til ti instruktører til denne utdanninga.

TU får opplyst at antall treningsfly i Danmark vil variere, men at det er to fly i første omgang. En énseter og en toseter.

– Det er gjort en imponerende innsats i forsvarssektoren for å sette opp F-16-bidraget i Danmark, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i ei pressemelding.

Ukraina har over lengre tid anmodet om støtte til etablering av et moderne kampflyvåpen.

Gram påpeker at det er nødvendig for å sette landet i stand til å ivareta sin egen sikkerhet. En slik selvstendig ukrainsk evne vil være viktig også for bredere europeisk stabilitet og sikkerhet.

Langsiktighet

– Vi må planlegge for at krigen kan bli langvarig. Regjeringen er opptatt av at Norge skal gi langsiktig og effektiv våpenstøtte til Ukrainas legitime forsvarskamp, basert på ukrainske behov. Donasjoner fra Forsvarets egen beholdning vil ikke lenger være tilstrekkelig. Vi vil i tiden framover bidra med donasjon av nytt materiell direkte fra industrien og trening av ukrainsk personell, på eksempelvis F-16, sier Gram.

Ifølge Forsvarsdepartementet har Norge totalt gitt om lag 11 milliarder kroner i militær støtte til Ukraina i 2023 – i tråd med Nansen-programmet. Støtten vil fortsette så lenge Ukraina kjemper.

Det er også budskapet fra generalmajor Rolf Folland, sjef for Luftforsvaret, som understreker at det er en langsiktig forpliktelse når Norge og andre Nato-land nå utruster Ukraina med moderne kampfly.

I tillegg pågår det opplæring av ukrainske flygere og teknikere i Belgia, USA og snart Romania, der Nederland leder treningssenteret.

De norske flyene utplasseres på det flernasjonale treningssenteret i Danmark nå. Varigheten av den norske deployeringen vil besluttes i dialog med samarbeidende nasjoner, ifølge Forsvarsdepartementet.

Ingen av ukrainerne starter med blanke ark, de har bakgrunn fra sovjetiskproduserte fly. Men dette materiellet vil det etter hvert være tungt å holde operativt.

Dette er jevnt over gamle skrog som de mister og sliter ut, og de mangler våpen, og det er ingen annen bærekraftig løsning på sikt enn å gå over til vestlige fly.

Bodø flystasjon

I forbindelse med klargjøring har det vært F-16-aktivitet på flere flystasjoner den siste tida, inkludert Bodø der det altså ble arrangert et pressetreff onsdag formiddag.

Her ble flystasjonen lagt ned høsten 2021 etter nesten 70 år, samtidig som F-16 ble faset ut etter nesten 42 år i norsk tjeneste.

Da flyttet 331 skvadron til Ørland og QRA-beredskapen for Nato («Quick Reaction Alert») ble overtatt av F-35A stasjonert på Evenes.

For to år siden trodde de fleste at dette var et endelig farvel til F-16-operasjoner fra Bodø, men Russland ville det annerledes.

– Oppdraget om å støtte ukrainsk kampflyevne kommer i tillegg til innfasingen av kampflyet F-35 og overvåkingsflyet P-8. Når man i tillegg skal klargjøre F-16 for salg til Romania, har det vært et tungt løft for kampflymiljøet i Forsvaret og Forsvarsmateriell. Siden sommeren 2023 har vi stått på for nærmest å gjeninnføre F-16 i det norske forsvaret, uttaler oberstløytnant Bård Bakke som leder det norske detasjementet i Danmark.

Da Norge faset ut F-16 til fordel for F-35A, var det igjen 57 fly i varierende stand. 32 av flyene er solgt til Romania, der de tre første ble levert fra Rygge i november.

Teknisk Ukeblad er til stede i Bodø og kommer tilbake med saker som går mer i dybden på treningsopplegget og kommende donasjoner knyttet til F-16.