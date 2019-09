Nå faller dieselsalget i 16 av 19 fylker: Største målte nedgang noen gang

Det viser tallene for omsetning av petroleumsprodukter per august, som Statistisk sentralbyrå la fram i dag, torsdag.

Bensinsalget har vært i kontinuerlig fall siden 2010, så langt tilbake som SSBs månedsstatistikk er tilgjengelig. Salget så langt i år ligger 36 prosent under 2010-nivået, og 6 prosent under fjoråret. Nedgangen er langt større i år enn i fjor, da bensinsalget var omtrent uendret i årets åtte første måneder.

Største nedgang som er målt

Noe av forklaringen på utviklingen over tid er elbilene, men også at dieselbiler har hatt en vekst. Men også for autodiesel har salget toppet seg, i 2016. Det siste året har dieselsalget gått ned med hele 4 prosent, noe som er den største nedgangen som er målt i denne delen av året.

I den samme perioden har det blitt om lag 20 prosent flere privatbiler. Elbilene står for om lag halvparten av denne veksten. Det samlede salget av bensin og diesel til transportsektoren har gått ned med 4 prosent fra i fjor til i år.

Ifølge Drivkraft Norge publiserer ikke SSB tall som med sikkerhet kan si hvor endringene i dieselsalget skjer, men de viser til utslippsstatistikk som viser at omtrent 40 prosent av dieselen går til personbilmarkedet, 20 prosent går til varebilmarkedet og 40 prosent til tungtransport.

Når det gjelder bensin, vet man imidlertid at nesten alt selges til personbilkunder. Dermed er det mulig å si med rimelig stor grad av sikkerhet hva som skjer.

Mer energieffektive forbrenningsmotorer, for alle kjøretøysegmenter.

Flere el- og hybridbiler, som erstatter bensin- og dieselbiler.

Endret kjøremønster.

Fall på over 10 prosent siste år

I tre av fylkene har salget av bilbensin falt med over 10 prosent bare det siste året.

Nedgangen har vært størst i innlandet, der det selges 16 prosent mindre bilbensin i Hedmark, og 9 prosent mindre i Oppland. I Vest-Agder har bensinsalget falt med 12 prosent i årets åtte første måneder, målt mot samme periode i fjor. I Hordaland er nedgangen på 10 prosent, mens hovedstaden ligger på minus 9 prosent.

Salget av bilbensin har derimot økt i Finnmark og Sogn og Fjordane. Her er imidlertid endringene de minst mulige i statistikken, på 1 millioner liter bensin hver. SSB oppgir ikke desimaler i denne statistikken.

For autodiesel er bildet marginalt annerledes. I Oslo har volumet falt med 12 prosent i årets første åtte måneder, deretter følger Vest-Agder og Møre og Romsdal (minus 11 prosent hver) og Vestfold (minus 10 prosent).

Endring i salg av bilbensin og autodiesel fra 2018 til 2019

Statistikken viser prosentvis endring for perioden januar-august 2019, målt mot tilsvarende periode i fjor. Statistikken fra SSB måles i millioner liter drivstoff, uten desimal. For de minste fylkene kan det gi relativt stor usikkerhet i regnestykkene.