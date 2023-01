Sivilforsvarets tyfoner, populært kalt flyalarmen, testes i fredstid to ganger i året. Det skjer klokken 12 den andre onsdagen i januar og juni – med andre ord onsdag denne uken.

Som følge av krigen i Ukraina ble det i fjor vår vedtatt økte bevilgninger for å styrke beredskapen på sivil side i Norge, blant annet til etablering av nødvarsel på mobiltelefon.

Med et slikt system kan myndighetene varsle befolkningen på mobiltelefonen i løpet av sekunder.

Nå er systemet levert, melder Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Trolig vil det likevel ikke tikke inn noen melding på mobilen din når flyalarmen går onsdag. Systemet vil kun testes i et begrenset område.

– Før vi tester dette ut mot publikum i større skala, er det en forutsetning at denne løsningen er godt kjent. Derfor er det også for tidlig å teste nødvarselet i forbindelse med varslingsprøven førstkommende onsdag, sier Elisabeth Aarsæther, direktør i DSB, i en melding.

Testes denne uken

Dagens varslingssystem ble bygget ut under den kalde krigen og er fremdeles den viktigste løsningen for at myndighetene skal kunne varsle befolkningen. I flere år har det vært utredet et mer moderne varslingssystem som kan supplere dette gjennom varsling på mobilen. Som følge av krigen i Ukraina ble det satt inn midler til å innføre systemet.

DSB, Politidirektoratet, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og mobiloperatørene har dermed jobbet tett sammen for å etablere nødvarsel på mobiltelefon det siste halve året .

Befinner du deg i et område hvor det oppstår akutt fare eller en farlig situasjon, kan politiet sende varsel om hva som skjer og hva du bør gjøre for å beskytte deg selv.

I dagene fremover skal de siste testene og oppdateringene gjennomføres, før systemet er klart til å tas i bruk ved reelle hendelser og tester ut mot publikum, opplyser direktoratet.

Informasjon til befolkningen er en viktig del av oppdraget. Det er nå planlagt en rekke informasjonsaktiviteter, slik at befolkningen blir kjent med hva denne nye varslingsløsningen innebærer og hvordan den skal brukes – før det testes i større skala.

Justis- og beredskapsdepartementet opplyser likevel at systemet vil testes ut i et begrenset område denne uken.

– Vi sørger i disse dager for nødvendig testing før systemet tas aktivt i bruk. Lokal testing vil derfor gjennomføres i utvalgte områder. De fleste nyere mobiltelefoner vil kunne motta varsel i løpet av første kvartal. Mange kan motta varsel allerede, skriver departementet.

– Viktig å få systemet raskt på plass

DSB og politiet har jobbet med å etablere statens del av systemet, som utløser av melding. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har på sin side sørget for at mobiloperatørene Ice, Telenor og Telia har etablert systemene som gjør at varslene kan distribueres via mobilnettene og ut til publikum.

– Det har vært svært viktig å få systemet raskt på plass i en sikkerhetspolitisk krevende situasjon. Den nye muligheten styrker egenberedskapen og er et betydelig løft for samfunnssikkerheten, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i en melding.

– Framdrift har vært førende for arbeidet i første fase. Vi har prioritert å få på plass et system hvor nødvarsel knyttet til store, alvorlige hendelser kan sendes ut fra Politidirektoratet, sier hun videre.

Nå blir neste skritt å få på plass at politiet kan sende ut lokale og regionale nødvarsel. Dette skal være på plass i løpet av første halvår 2023.

Umiddelbar varsling

Dagens system med tyfoner har flere svakheter. Sivilforsvarets signalanlegg dekker ikke hele landets befolkning, det når ikke ut til personer med hørselshemning, og det gir ikke anledning til å sende presise beskjeder.

Cell broadcast, som er det valgte systemet for mobilvarsling, gir umiddelbar befolkningsvarsling gjennom mobilnettet. Under forutsetning av at telefoner er påslått, vil et varsel sendt gjennom dette systemet mottas av mobiltelefoner som befinner seg i et definert område, med egen høy varslingstone og tekst.

Mobilvarsling vil også kunne brukes til flere typer hendelser og vil ha fordelen med at mottakerne får vite hva som skjer umiddelbart, uten at de selv må oppsøke informasjon etter å ha fått et varsel.