Nå er prisene på de elektriske varebilene klare – blir dyrere enn fossilversjonene

Den norske PSA-importren Bertel O. Steen melder at de har åpnet salget av varebiltrioen Citroën ë-Jumpy, Peugeot e-Expert og Opel Vivaro-e.

Bilene, som i det store og hele er like, med uttak av logo i grillen, leveres med to batteripakker; 50 og 75 kilowattimer, og i to størrelser.

Prisene starter på 379.900 kroner for L2-størrelsen med 50 kilowattimer. Dyreste variant er L3-størrelsen med 75 kilowattimer batteri. Denne koster fra 431.900 kroner.

Bilene leveres med ryggekamera, parkeringssensor foran og bak, blindsonevarsling, fartsholder, og infotainment med trykkskjerm.

Dyrere enn fossilutgavene

Bilene kvalifiserer til Enova-støtte, som gir 50.000 kroner i støtte til innkjøp, og 5000 kroner til installasjon av lader. Det gir en reell pris på 325.000 for den billigste, dersom bedriften oppfyller kravene Enova stiller. Det innebærer blant annet at man må søke støtte før bilen kjøpes.

Støtte til tross: Disse bilene er dyrere i innkjøp enn fossilutgavene. Den billigste L2-utgaven av Expert koster 303.900 kroner. L3-varianten koster fra 315.900 kroner. Da blir det til syvende og sist et spørsmål om totaløkonomi.

Mange passeringer i bomring og kjøring i rushtid kan fort gjøre det lønnsomt for en del bedrifter å kjøpe disse bilene, særlig i storbyene.

Rekkevidde 230–330 kilometer

Bilene har motor på 100 kilowatt med moment på 260 newtonmeter. De har en nyttelast på inntil 1275 kg, og kan trekke tilhengere med vekt på inntil 1000 kg.

Rekkevidden er angitt til 230 kilometer med det minste batteriet, og 330 kilometer med det største. De kan lades med inntil 100 kilowatt på hurtiglader, og det er mulighet for å få bilene levert med 11 kilowatt trefase ombordlader.

Forhandlere tegner nå kontrakter, og de første bilene leveres i høst.