Nå er Polestar 2 i produksjon. Ingen planer om å øke prisene

Dette er nyheten som mange nordmenn har ventet på: Produksjonen av Polestars første helelektriske bil, Polestar 2, har offisielt startet i den kinesiske byprovinsen Luqaio.

Kina synes å være på bedringens vei etter å koronautbruddet, og med det begynner landets bilindustri å stable seg på beina igjen. Ifølge electrek.co skal Polestar-fabrikken ikke ha hatt et eneste tilfelle av koronasmitte.

Ansatte blir temperaturskannet på vei inn i Geelys fabrikker. Foto: Geely

Ikke korona-forsinket

– Vi har startet produksjon av Polestar 2 med minimalt med forsinkelser. Siden vi har en ramp-up-fase av produksjonen, som muliggjør at vi kan tilpasse tiden noe, ser vi ingen store utslag i forsinkelser ved utlevering, sier Polestars norgessjef Alexander Hørthe til TU.

– Kan du si noe mer presist enn «i sommer» når det gjelder levering av de første norske bilene?

– For øyeblikket forutser vi ingen nevneverdige forsinkelser, men vi følger nøye med på situasjonen i Norge og må som alle andre tilpasse oss underveis, sier Hørthe.

– Den norske kronen har stupt i verdi, kommer bilen nå til å gå opp i pris?

– Vi har ikke planlagt en endring i pris på Polestar 2 for våre kunder, sier Hørthe.

Strenge tiltak

– Vi ser ingen nevneverdige forsinkelser ved utlevering, sier Alexander Hørthe, sjef for Polestar i Norge. Foto: Polestar

Polestar har samme koronaforebyggende tiltak som moderselskapet Geely. Blant annet blir alle ansatte temperaturskannet på vei inn i fabrikkene, og deretter flere ganger utover dagen.

Viser ansatte tegn til feber, blir de sendt i isolat. Ansatte får nye ansiktsmasker hver åttende time, og det er utstrakt bruk av desinfiserende sprit.

Stemplingsurene er flyttet ut i friluft, for å unngå trengsel. Biler som kjører inn på fabrikkområdene må kjøres over matter der bilens understell blir desinfisert, og sikkerhetspersonell desinfiserer dørhåndtakene etter at bilene er parkert.

Først med Android

Polestar 2 deler mye teknologi med Volvo XC40 Recharge. Begge har samme drivlinje, med 408 hk, firehjulstrekk og batteripakke på 78 kWt.

Der Volvo ikke oppgir mer enn at rekkevidden er på «mer enn 400 km», lover Polestar at deres bil skal ha WLTP-rekkevidde på 470 km. Begge vil også få Android-basert infotainment, blant annet med funksjoner som Google Maps og Google Assistant.

Dette betyr at f.eks. navigasjonssystemet i bilen i praksis aldri vil bli utdatert og gammeldags. Polestar 2 blir den første bilen med dette systemet, siden den elektriske Volvoen først får produksjonsstart til høsten.