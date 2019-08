Nå er norske Noreco den nest største olje- og gassprodusenten i Danmark

Onsdag fullførte det norske oljeselskapet Noreco kjøpet av 100 prosent av aksjene i Shell Olie- og Gasudvinding Danmark, opplyser selskapet i en melding.

Det inkluderer en eierandel i fellesforetaket som styrer nesten 90 prosent av den danske olje- og gassproduksjonen.

Dermed er Noreco nå den nest største olje- og gassprodusenten i Danmark.

36,8 prosent i DUC

Handelen ble først kjent 17. oktober i fjor, og er nå fullført. Dermed er selskapet blitt en betydelig aktør i den danske delen av Nordsjøen.

Noreco eier nå en andel på 36,8 prosent i et fellesforetak kalt Danish Underground Consortium (DUC), med 15 produserende felt og tilhørende infrastruktur, og dekker nesten 90 prosent av den danske olje- og gassproduksjonen. Blant feltene er Tyra-feltet, som Teknisk Ukeblad har skrevet om tidligere.

De andre eierne i DUC er Total Danmark (43,2 prosent) og Nordsøfonden (20 prosent).

Noreco øker også andelen i Lulita-feltet fra 10 prosent til 28,4 prosent.

– Vi skal nå jobbe tett sammen med de andre operatørene for å maksimere den utvinnbare andelen av reserver og ressurser. Vi skal fortsette å jobbe for verdiskaping ved å lete etter flere muligheter, både i DUC's konsesjoner og andre steder, sier styreleder i Noreco, Riulf Rustad, i meldingen.

Inkludert i handelen er bekreftede og sannsynlige reserver på 195 millioner fat oljeekvivalenter i året, hvorav omkring 66 prosent er olje. Shells andel i produksjonen fra fellesforetaket DUC var på 57.000 fat olje og gass dagen i 2018.

Satser på Danmark og Storbritannia

Da Noreco ble etablert i 2005 var tanken å lete og produsere olje og gass på norsk sokkel. Selskapet støtte på en rekke problemer og solgte sine norske eiendeler i 2016.

I stedet for valgte selskapet å konsentrere seg om dansk og britisk sokkel, og har de siste årene jobbet for å øke andelene her.