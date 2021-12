Nå er det offisielt: Finland gjør som Norge og kjøper F-35A

Den siste uke har ryktene gått, og de viste seg å stemme:

Finland kjøper F-35A fra amerikanske Lockheed Martin, den samme typen kampfly som Norge så langt har 34 av.

Finland bestiller 64 kampfly innenfor budsjettet på rundt ti milliarder euro og innfasinga skal starte mot slutten av dette tiåret.

Den finske kampflyveslutningen ble presentert på pressekonferanse klokka 13.30 fredag av statsminister Sanna Marin, forsvarsminister Antti Kaikkonen og forsvarssjef Timo Kivinen i etterkant av et ekstraordinært regjeringsmøte.

Klar vinner

– I våre sammenligninger av ytelse, var det F-35 som gjorde det klart best. Forholdet mellom pris og kvalitet er også meget bra, sa Kaikkonen.

Ifølge finnene skåret F-35 best i luftoperasjoner, støtte til marine og hær, etterretning og overvåking. I sammenligninger av offensive evner, situasjonsforståelse og overlevelsesevne kom det best ut.

Ifølge ham har de vektlagt at F-35 har det beste utviklingspotensialet og uttalte at Finland nå har sikret sin luftoperative kapasitet til 2060-tallet. Også industrisamarbeid og driftskostnader ble trukket fram, uten at TU har klart å finne detaljer om dette så langt.

I den såkalte HX-konkurransen var de andre kandidatene Boeing F-18 Super Hornet, Eurofighter Typhoon, Dassault Rafale og Saab Gripen.

– I slike konkurranser kan det være bare én vinner, det vet alle. Jeg forstår godt at det i dag er fire skuffede leverandører, og jeg vil benytte anledningen til å takke dem og deres myndigheter. Dere er nære og verdsatte partnere, og vil fortsatt være det etter dette, sa forsvarsministeren.

Erstatter Hornet

Målet er at de nye flyene kan leveres fra 2025, der de første blir værende i USA for trening, og leveres til Finland fra 2026. Det skal fases inn og erstatte dagens flåte av F/A-18C/D Hornet i perioden 2028-2030.

Anbudskonkurransen var basert på fire beslutningsområder: Militær ytelse, forsyningssikkerhet, industrisamarbeid og kostnad.

F-35 hadde den laveste anskaffelseskostnaden (4,7 milliarder euro), og ifølge finske myndigheter var det ingen av de andre tilbudene som var vesentlig billigere når det gjelder drifts- og vedlikeholdskostnader. Det skal ligge under det årlige driftsbudsjettet på 254 millioner euro.

I løpet av anskaffelsesprosessen har finnene lyktes med å avtale flere særskilte krav til forsyningssikkerhet som er avgjørende sett fra Finlands ståsted, samt det som beskrives som betydelig industrisamarbeid, som særlig er knyttet til evnen til å drive selvstendig under ekstraordinære omstendigheter.

Industrisamarbeidet, der blant annet det fremre skroget skal bygges i Finland, vil ifølge myndighetene gi en sysselsettingseffekt på 4.500 årsverk direkte og 1.500 indirekte årsverk.

Det finske flyvåpenet fikk de første F/A-18-flyene i 1995 etter at bestillingen ble gjort i 1992. Ved årtusenskiftet hadde det finske luftforsvaret byttet ut sine tidligere kampfly, Saab 35 Draken og MiG-21 BIS, som ble anskaffet på 1970-tallet, med dagens F/A-18C/D Hornet i 62 eksemplarer (55 énsetere og syv tosetere).

Tilbudt JSM

Finlands kampfly skjer som en FMS-anskaffelse («foreign military sales») og inkluderer våpen. I tilbudet var dette Amraam, Sidewinder, SDB I/II, JDAM, JASSM-ER og Kongsberg-missilet Joint Strike Missile (JSM).

Imidlertid er det så langt ikke besluttet alle våpnene Finland kommer til å bestille. Det er satt av 754,6 millioner euro til luft-til-luft-missiler, Amraam og Sidewinder, og det holdes av en sum på 823,8 millioner euro til flere våpen etter hvert. Derimot er det klart at de skal ha den samme bremseskjermen som Norge.

– Vi er glade for å bli en del av F-35-familien og ser fram til å styrke og utvide allerede eksisterende samarbeid, sa forsvarssjef Timo Kivinen.