Nå er det LNG i tankene på Melkøya

Den første nedkjølte, flytende naturgassen (LNG) er nå kommet til tank på Melkøya, melder Equinor torsdag. Anlegget har vært nedstengt siden brannen i september 2020, og startet først opp for seks dager siden.

Opprinnelig var oppstarten planlagt i slutten av mars, men ble senere utsatt til 17. mai. Heller ikke denne datoen rakk Equinor, etter å ha oppdaget feil på en kompressor.

Arbeidet med å reparerer skadene tok godt over 600 dager, og selskapet måtte blant annet sjekke 22.000 komponenter og bytte ut 180 kilometer med elektriske kabler.

– Med oppstarten av Hammerfest LNG, ser vi frem til å legge ytterligere volum til allerede store gassleveranser fra Norge. Dette har stor betydning i en periode hvor forutsigbare og pålitelige energileveranser er svært viktig for mange land og kunder, sier Irene Rummelhoff, konserndirektør for markedsføring, midtstrøm og prosessering, i meldingen.

Her kan du lese hele historien om hva som skjedde da det brant på Melkøya.

LNG-tankere på plass

Hammerfest LNG leverer ved normal produksjon rundt 6,5 milliarder kubikkmeter i året, noe som utgjør omkring fem prosent av norsk gasseksport. Oppkjøringen mot full produksjon foregår nå kontrollert og stegvis, opplyser oljeselskapet.

Anlegget tar imot gass fra Snøhvit-feltet i Barentshavet, som heller ikke har produsert siden brannen. Gassen kjøles så ned til minus 163 grader og blir slik kondensert til væske, noe som reduserer volumet til omtrent én 600-del av volumet i gassfasen.

LNG-tankere er nå på plass utenfor anlegget, klare til å ta imot nye LNG-laster. Normalt tar det noen dager å fylle lagertankene på anlegget, før skipene lastes for frakt til mottaksterminaler i ulike markeder.

Ved full produksjon vil et fullastet skip forlate Melkøya omtrent hver femte dag. Hvert skip inneholder nesten 1 TWh med energi.

20 milliarder i tapt inntekt

Equinor vil ikke gå ut med tall på hvor mye brannen har kostet dem, men Anders Opedal har tidligere beskrevet kostnaden som «betydelig».

Trolig er det snakk om mer enn 20 milliarder kroner bare i tapte inntekter.

I tillegg kommer kostnader knyttet til betydelige reparasjoner etter brannen, kjøp av LNG for å levere til kunder, selvforsikring og utsatt oppstart av et tilknyttet gassfelt. Totalt kan brannen ha kostet tilsvarende et nytt regjeringskvartal.

Hammerfest LNG er for øvrig et av de største utslippspunktene i Norge. De siste årene har utslippene vært små, siden anlegget har vært ute av drift. Siste normalår med full produksjon, i 2019, hadde LNG-anlegget et utslipp på 949.242 tonn CO2. Equinor vurderer full elektrifisering av anlegget for å få ned utslippene, og en investeringsbeslutning er ventet sent i år.